Sindromul Suceava sau minciuna care ucide

De mai multi ani tac. Tac și ma uit în jurul meu. Chiar dacă instinctul meu de gazetar ar fi vrut să ies din carapacea mea i-am dat una peste bot si am tăcut in continuare. Prea multă minciună, prea multe găuri în țesatura asta existențială, prea multă nepăsare, prea multă prostie. La ce bun să pui oglinda în fața unora care și-au făcut din minciună un mod de viață?

Sindromul Suceava scoate la iveală nu numai o Românie murdară moral, multă incompetență și multă minciună dar și o inconștiență penală. Suceava este acum polul morbidității în România. O morbiditate care putea fi evitată dacă miniciuna și inconștiența nu ar fi jucat alba-neagra cu viețile oamenilor. O femeie de afaceri inconștientă, mincinoasă dar cu relații, un director de spital imbecil, mincinos și avid de putere, niște subordonați, care au tăcut ca oile în staul can urlă lupul la doi pași au făcut posibil acest fenomen care nu are egal în istoria modernă a României. Lipsa de curaj, dragostea pentru confortul propriului cur așezat comod pe scaun a dus în mormânt zeci de oameni și va mai duce.

Miciuna așa cum scriam și în cartea mea "Mintea nu are secrete" duce la deformarea ireversibilă a unei realități cu consecințe tragice. Făr suportul informației corecte lucrurile o iau razna cu consecințe tragice. Dacă vreți, Suceava este acum emblema neagră a fricii, lașității și egoismului care roade de zeci de ani societatea românească suprasaturată de golani, șmecheri din toate zonele societății, ziariști și oameni de televiziune meschini, manipulatori, dar buni de gură, învârtitori de afaceri și alții la fel lor care au un singur numitor comun.

Minciuna, sub toate formele ei. Cei nevinovați platesc acum propria lor tăcere și lașitate. Plătesc pentru lipsa de profesionalism a specialiștilor in culegerea de informații, a presei locale a oamenilor obișnuiți care văd, stiu, dar intorc capul in altă parte, și a celor care, din motive de confort personal au preferat să tacă, deși știau. Dacă ar fi tras un semnal de alarmă la timp ar fi salvat multe vieți omenești. Cu riscul de afi catalogați turnători sau "sifoane". Trebuie acum, cu codul penal în mână, precum Sf. Anton cu crucea din tabloul lui Dali tăiat in carne vie. Orice pedeapsă este prea mică pentru cei care au adus moarte în casele oamenilor cu bună știință, mințind.

Pe lângă cei demiși mai trebuie să plătească seful local SRI pentru că nu a anunțat la timp iminența unui pericol, seful Poliției jud Suceava pentru că nu a intuit că rețeaua de informatori poate fi folosită pentru stoparea unei situații de criză, Prefecul Județului Suceava ca reprezentatnt executiv al guvernului și toți cei implicați în activitatea de culegere și valorificare de informații.

Dacă vrem să respirăm areul tare al adevărului, dacă vrem să trăim decent și normal ar fi bină să ne dăm una peste gură la prima minciună pe care intenționăm să o spunem. Societeatea nu poate fi vindecată de rău decât prin adevăr. De ce? Nu mai scriu aici. Am spus-o de zeci de ori la cursurile mele, al scris-o în carte. Chiar dacă doare adevărul sterilizează buboiul miciunii și pune lucrurile pe făgașul lor existențial normal. Sindromul Suceava este un dureros exemplu al răului pe care minciuna l-a făcut cu coplicitatea unor inconștienți care merită acum pedeapasa maximă. Să vedem dacă are parchetul Suceava are curaj să deschidă dosare IN REM pentru cei care au adus nenorocirea acolo și dacă cei responsabili, înclusiv domnul Flutur vor fi condamnați. Fără milă. Am zis.

Mircea N. Stoian