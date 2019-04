SOS Eforia plângerii

Am comis un dublu gest fără precedent. Am scris un editorial despre o investigație jurnalistică făcută de alții. Am manifestat bună credință și încredere absolută în dezvăluirile reporterilor Ziua News. Și, pentru întâia dată, acest editorial a fost compus aproape exclusiv dintr-un punctaj. Amploarea documentației realizate de acești reporteri m-a obligat la această formă de a rezuma totul. Dar nu s-a terminat. Mă aflu eu însumi pe litoral. Și am șansa de a verifica punct cu punct dezvăluirile despre mizeria din Eforie.

Pentru început, prin intermediul acestui link, va invit să vedeți cu ochii voștri câteva imagini apocaliptice din ceea ce ar fi putut fi și a fost cândva o perlă a turismului estival. Aceste imagini, însoțite și de un text care prezintă concluzii parțiale ale celei mai ample investigații jurnalistice din ultima vreme, explică într-un mod concludent de ce acești reporteri de investigație, conduși de Bogdan Comaroni, au ales localitatea Eforie. Iar periplul meu pe litoral, început ieri și continuat astăzi, m-au edificat pe deplin. Întreg litoralul românesc e în suferință. Dar niciunde în altă parte nu se întâmplă totuși un dezastru atât de șocant.

Precizam ieri că la un moment dat, pe parcursul serialului din Ziua News pe care l-am preluat și eu pe Corect News, am aflat și care este identitatea politică a primarului Robert Șerban. Echipa lui Comaroni nu a făcut asemenea precizări de la bun început. Pentru că nu li s-a părut important. Și într-un fel, exceptând PNL, căruia acest primar îi cam bate obrazul, apartenența lui la un partid politic sau altul este insignifiantă. Cu atât mai mult cu cât grupul interlop care stă la butoane în Eforie, îmbogățindu-se pe măsură ce cele două localități surori se ruinează, conține toate ingredientele clasei politice și de afaceri din România. Mă refer firește la acea clasă politică și la acea clasă de afaceri care ne-au adus acolo unde ne-au adus. Și, ca să fiu mai explicit, mâna dreapta a lui Robert Șerban este Dănuț Chiparu, viceprimar și membru de vază al PRM. Onorant și pentru PRM la fel cum este primarul onorant și pentru PNL.

Începe un nou sezon estival. Ieri și azi s-a dat un prim semnal. Este un alt an în care litoralul românesc, altădată o atracție pentru turiștii din întreaga lume, va fi umilit. În raport cu tot ceea ce s-a realizat în ultimele decenii pe litoralul altor state, inclusiv pe litoralul bulgăresc. Avem aici o problemă de sistem. Care nu poate fi rezolvată nici de DNA, nici de DIICOT, nici de ANAF, nici de Inspecția Sanitară, nici de Inspecția în Construcții și cu atât mai puțin de Uniunea Europeană. Oricât de mulți bani ar fi pompați în turismul nostru, fondurile dispar ca într-un veritabil triunghi al bermudelor. Iar situația decade pe zi ce trece.

Tocmai din acest motiv echipa de investigatori de la Ziua News a ales să facă o radiografie relativ completă, o veritabilă disecție pe un cadavru citadin. Pentru ca noi toți ceilalți să înțelegem amploarea grozăviei. Și a fost bine aleasă localitatea Eforie. Și acesta este și motivul pentru care am decis să trag și eu un semnal de alarmă. Și să adresez cu această ocazie un apel către toți colegii jurnaliști.

Stimați colegi, jurnaliști din întreaga țară și în special stimați colegi din presa scrisă, audiovizuală și electronică de pe litoral. Citiți cu atenție dezvăluirile din Ziua News. Care au fost preluate de o singură publicație din județul Constanța. De Ziua de Constanța. Ca și când, pentru alte instituții de presă, cangrena de la Eforie nu se vede. Vă rog, confruntați voi înșivă dezvăluirile și nenumăratele documente care le însoțesc, cu realitatea. Mergeți la fața locului și faceți voi înșivă investigații. Duceți până la capăt această radiografie a unui dezastru edilitar și turistic pentru ca în final, împreună, să oferin societății o soluție. O soluție care ar putea fi aplicată și în toate celelalte cazuri. Dar până atunci vă urez Paște Fericit! La fel cum le urez și cetățenilor din Eforia plângerii.

Sorin Rosca Stanescu