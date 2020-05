SOS! Si daca exista totusi un MARE PLAN?!

M-am trezit devreme azi, un gand iscat de conversatiile mele de ieri nu-mi dadea pace, apoi cand am citit si declaratiile lui Ion Cristoiu de aseara, am decis sa va impartasesc urmatorul rationament.

La inceputul acestui an, cand dezbateam ciudatenia incapatanarii lui Iohannis de a declansa alegeri anticipate cu orice pret, am avansat ipoteza unui plan extern, "COPT IN LABORATOARELE GERMANE", prin care Romania ar fi trebuit sa fie "predata la cheie" in iunie 2020, cu o majoritate confortabila si obedienta, iar printre alte argumente am invocat si felul in care am pierdut influenta in Republica MOLDOVA, pe mana germana (!), cu un presedinte si o diplomatie INERTE.

Mai apoi, intr-unul dintre episoadele "Cum ne salvam din toamna?" din luna martie, am chestionat faptul gravissim ca nu exista DELOC preocupare pentru conceptia si implementarea unui plan real de sprijin pentru mediul economic si de afaceri romanesc, ceea ce ar duce (SI VA DUCE!) la "aterizarea fortata" a capitalului national post criza coronavirus, adica romaneste spus, ieftinirea drastica a oricarei infrastructuri economice buna de cumparat pentru capitalul strain.

Cunoscand bine personajele din fruntea statului, si neputand pune pe seama prostiei ceea ce EXECUTA, am sugerat public atunci ca PREMEDITAREA ESTE DE LUAT IN SEAMA (chiar m-asteptam la sanctiuni din partea "cerberilor" exprimarii publice in criza, ele n-au venit probabil tocmai pentru ca nu exista interes pentru atragerea atentiei asupra subiectului).

Desigur ca aceia dintre voi care nu sunteti acomodati cu acest gen de subiecte, OCOLITE CU ATENTIE de catre presa "main stream", operati cu dificultate si neincredere cu ipoteze atat de spectaculoase, va asigur insa ca in cei peste 15 ani de cand studiez si scriu despre geopolitica am intalnit nenumarate cazuri dovedite chiar in istoria recenta, iar inafara de asta, cei care ma cunoasteti stiti bine ca nu-mi permit vreodata sa bat campii...

Intr-un asemenea posibil caz bineinteles ca e total insuficient sa scriem 2 sau 3 pentru a incerca sa ajungem la adevar, ar fi nevoie de o dezbatere publico-mediatica intensa, cu argumente pro si contra sustinute de catre interlocutori pregatiti si onesti, si nu de catre "trompete tocmite". Noi nu prea mai avem asa ceva in spatiul public, iar PLANUL FINALIZAT DE MILUIRE A PRESEI (in plina saracie bugetara si criza!), pare dedicat exact blocarii oricarui posibil demers mediatic de a chestiona PANA-N TOAMNA si un asmenea subiect grav.

Poate ma-nsel, dar poate am dreptate! Oricum reiau aici panseul prietenului meu scriitorul din una dintre conversatiile de ieri: "Bătrâne, gagica Românica a avut noroc din nou. Coronavirusul a blocat planul prin care un sas și-un ungur pregăteau dezintegrarea României. Au avut ghinion ei, ha, ha, ha!" Viziuni de scriitor... sau poate mai mult!

