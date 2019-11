Spontaneitatea Vioricai Dancila a eclipsat "lucrul bine făcut" al lui Klaus Iohannis!

Inexistenta unor dezbateri între candidații din turul doi face ca aceste alegeri de scrutin sa fie deosebite. Evenimentul fiecărui candidat de aseară se încadrează la discuții libere sau nu, cu presa din România, nicidecum la dezbatere. Astfel, analiza mea porneste chiar de la organizarea celor doua momente.

In cazul doamnei Vioricai Dancila, discuțiile au fost libere, spontane, in timp ce in cazul domnului Klaus Iohannis, fiecare etapa a fost pregătită, prin prima prezentei unor jurnaliști aleși dinainte. Timpul de desfășurare a celor doua evenimente a fost diferit. In timp ce candidatul Klaus Iohannis a alocat doua ore momentului, Viorica Dancila a discutat cu toată presa timp de trei ore. Iohannis a preferat sa stea pe scaun și discuțiile sa se desfășoare intr-un cadru atent organizat, Viorica Dancila a stat in picioare in fata presei și a stat de vorba cu jurnaliștii pana când toți cei prezenți au terminat de pus întrebări. Calitatea discuțiilor purtate cu presa poate fi de asemena analizată. Deși argumentul candidatului Klaus Iohannis in refuzul dezbaterii cu Viorica Dancila este și nivelul de pregătire și intelect ale acesteia, m-as fi așteptat ca discuțiile cu invitații săi aleși sa fie de un alt nivel.

Am așteptat sa văd in discuție teme arzătoare la nivel internațional, diplomație și problematici externe, poate chiar discuții aplicate despre o posibila schimbare a Constituției, pe cele mai importante articole care ar fi schimbat atribuțiile președintelui României, tipul de Republica preferat, argumentat de Klaus Iohannis si chiar o lămurire pe "viziunea" România educata, un program practic eșuat. Am văzut in schimb multă lingușire din partea jurnaliștilor alesi, mult, mult mai emoționați decât Iohannis, candidatul PNL la prezidențiale. Întrebările au fost foarte slabe și de multe ori banale, răspunsurile au fost evazive, neclare și cu balbe, pe alocuri. Mai mult, președintele in exercițiu și-a permis să facă și niște aroganțe sau un soi de glume, pe care mulți cred ca nu le-au gustat. A fost multă liniște, seriozitate, teama, ordine și momente forțate, probabil ca in baza acestor argumente unii considera momentul lui Klaus Iohannis ca fiind prima dezbatere democratica și serioasă. Mie nu mi s-a părut.

De cealaltă parte, evenimentul a fost mai dinamic, Viorica Dancilă a răspuns la peste 150 de întrebări, întrebări de toate felurile, la care, candidatul PSD a reușit sa ofere răspunsuri clare și uneori evazive. Viorica Dancila a oferit și răspunsuri incorecte, a omis sa răspundă punctual la unele întrebări și a avut greșeli, dar mult mai putine ca in trecut. Și in acest caz discuțiile s-au purtat decent, s-au făcut și glume și nu s-au luat pauze.

De menționat ar fi ca domnul Klaus Iohannis nu a jignit-o pe Viorica Dancila, a vorbit cu respect despre aceasta iar de la expresia "sunt in război cu PSD" a trecut la "locul PSD este in opoziție".

Răspunsurile oferite de Viorica Dancila au fost consecvente, in direcția promovată de PSD, observând-se elemente patriotice, umile, uneori de victimizare dar cu multă determinare.

Înconjurat de politologi cunoscuți și jurnaliști aleși pe sprânceană, Klaus Iohannis a fost in centrul unui eveniment mediocru și plictisitor, căci, atenție, nivelul intelectual al unui moment de asemenea anvergura nu se putea face doar prin prezenta și pregătirea celor din sala, ci prin calitatea discuțiilor și a ideilor transmise. Or, nici măcar intervențiile invitaților nu au fost de high level, indiferent cât de mult mi-as dori sa aduc un laudatio evenimentului. Mi-as fi dorit sa-l văd pe Klaus Iohannis in partea a doua a momentului, înconjurat de academicieni, profesori universitari, de somitati in diferite domenii cu care să dezbată probleme și viitorul României! Abia in cazul acesta ar fi punctat președintele in exercitiu și ar fi închis gura tuturor celor care îl acuzau ca nu accepta dezbateri cu Viorica Dancilă.

Dacă ar fi sa ne referim la cele doua evenimente de aseară, printr-o analiza a fiecărui moment in parte, de departe a fost seara Vioricai Dancila. Probabil ca este clar pentru toată lumea ca s-a înregistrat o evoluție in prestanța acesteia si nu o spun din solidaritate, ci pentru ca popularitatea Vioricai Dancila, imaginea omului simplu și muncitor vor fi întotdeauna mai apreciate de romani decat aroganta, orgoliu, misecuvinism și in unele cazuri chiar intelect. Concluzionand: spontaneitatea Vioricai Dancila a eclipsat lucrul bine făcut al lui Klaus Iohannis!

Simona Man