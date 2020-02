Sunt suficiente sentințele prin care s-a dispus achitarea unor inculpați pentru a le reda viața liniștită, demnitatea și prestigiul?

Ieri m-am bucurat alături de ceilalți avocați implicați în dosar de soluțiile de achitare confirmate de către Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar care se dorea de către D.N.A. a fi un spectaculos dosar de corupție.

Spectaculozitatea dosarului era garantată de faptul că moderatorul T.V. Andrei Bădin era acuzat de luare de mită iar Adrian Duicu, fostul Președinte al Consiliului Județean Mehedinți era acuzat de săvârșirea unui pomelnic întreg de infracțiuni. Prin decizia pronunțată ieri de către un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție a rămas definitivă sentința de achitare pronunțată de către instanța de fond, atât în ceea ce privește așa zisa infracțiune de luare de mită, pretins a fi săvârșită de către clientul meu Andrei Bădin, cât și în ceea ce privește așa zisele infracțiuni pretins a fi fost săvârșite de către ceilalți inculpați. Inclusiv Adrian Duicu a fost achitat pentru așa zisa săvârșire a nu mai puțin de 8 (opt) infracțiuni reținute în sarcina sa prin Rechizitoriu.

Trebuie subliniat faptul că, fostul șef al I.P.J. Mehedinți, Constantin Ponea și omul de afaceri Constantin Popescu au fost achitați definitiv după ce au stat în arest preventiv 6 luni și aproape încă pe atât în arest la domiciliu. Faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut integral soluțiile de achitare pronunțate de către Curtea de Apel București, ca instanță de fond, dovedește în mod irefutabil faptul că Rechizitoriul întocmit de către procurorul D.N.A. și confirmat de către șeful lui ierarhic, a fost, cel puțin, precar, fiind evidentă împrejurarea că acuzațiile formulate în cuprinsul Rechizitoriului nu au avut corespondent nici în situația de fapt, nici în probele administrate.

Acest fapt este de o gravitate extremă deoarece viața a numeroase persoane (nu doar a inculpaților, dar și a membrilor familiilor lor) a fost bulversată în mod nefondat doar pentru a satisface dorința de „sânge" a electoratului #rezist, dorință satisfăcută, din păcate, în cea mai mare parte, cu dosare în care probele au fost ticluite sau interpretate în mod tendențios.

Deși personal am asistat/reprezentat numeroși clienți care au fost achitați în urma acuzațiilor formulate în mod nefondat de către D.N.A. la adresa lor și am punctat, atât în cadrul editorialelor/articolelor scrise, cât și în cadrul diverselor emisiuni T.V. la care am fost invitat, drama clienților dar mai ales a copiilor și a soțiilor lor, niciodată nu am fost pus în situația de a asista, în calitate de avocat, la linșajul mediatic bine orchestrat al unui important om de televiziune.

Cu toate că acuzația de luare de mită a fost formulată la adresa clientului meu, formularea acestei acuzații inducea, mai mult sau mai puțin subtil ideea că această infracțiune a fost săvârșită de către Andrei Bădin ca urmare a unei campanii de televiziune desfășurate la Postul B1 TV împotriva unei doamne care a deținut importante funcții politice în Statul Român.

Acreditarea ideii potrivit căreia un important jurnalist a săvârșit infracțiunea cu sprijinul / prin intermediul trustului de presă la care lucra la acel moment, mi se pare de o gravitate și periculozitate extremă. Am demonstrat în fața Instanței Supreme, cu argumente logice, pertinente, atât faptul că Andrei Bădin nu a săvârșit infracțiunea de care a fost acuzat în mod nefondat, cât și faptul că nici nu s-a pus problema existenței vreunei campanii la Postul B1 TV împotriva acelei doamne (inclusiv fost ministru) și a fiului ei. Emisiunile „AKTUALITATEA B1 TV" nu au făcut altceva decât să informeze opinia publică despre anumite subiecte documentate referitor la activitatea persoanelor anterior menționate.

Dovada faptului că acuzația adusă jurnalistului Andrei Bădin era vădit nefondată încă dinaintea finalizării urmăririi penale și a redactării Rechizitoriului rezultă dintr-un fapt, pe cât de simplu, pe atât de logic : după momentul la care acuzarea susține că jurnalistul ar fi încasat suma ce ar fi reprezentat mita în vederea încetării campaniei împotriva acelei doamne și a fiului ei, Andrei Bădin a mai realizat încă 3-4 emisiuni având același subiect !

Logica elementară generează ideea potrivit căreia, dacă suma încasată de Andrei Bădin ar fi fost cu titlu de mită dată cu scopul de a înceta o eventuală campanie pornită împotriva acelei doamne și a fiului ei, în mod cert, acea „campanie" ar fi încetat imediat ce suma ar fi fost încasată de către jurnalist.

Or, după așa zisa primire a mitei, Andrei Bădin a mai realizat încă 3-4 emisiuni pe același subiect, împrejurare care demonstrează, fără putință de tăgadă, atât faptul că Andrei Bădin nu a săvârșit infracțiunea de care a fost acuzat, cât și faptul că nu a existat la Postul B1 TV nicio campanie împotriva acelei doamne și a fiului ei.

Sper din suflet ca, pe viitor, astfel de situații să nu se mai repete și nici un jurnalist să nu mai fie trimis în judecată în mod nefondat pentru așa zisa săvârșire a unor fapte de corupție, exclusiv cu scopul de a discredita jurnalistul sau trustul de presă pentru care lucrează.

Av. Florin Constantin Durgheu