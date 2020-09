Tenis de pandemie

Luăm o pauză cu fotbalul, după două săptămâni în care tenisul a revenit pe marile arene. Deschiderea a făcut-o US Open, la Flushing Meadows, cu tribunele golite de pandemie, care a alungat și mai toate stelele de prim rang ale clasamentelor mondiale.

Turneul american fără Nadal și Federer, ca și fără Barthy și Halep, primele două clasate din topul WTA, rima perfect cu tribunele pustii de pe Arthur Ashe Arena, iar riscul asumat de Novak Djokovici, nr.1 mondial în ierarhia băieților, l-a costat cu mult mai mult decât o infectare cu coronavirus. Sârbul a fost pur și simplu descalificat de un arbitru necruțător, care a sancționat excesiv ghinionul lui Nole de a expedia (neintenționat!) o minge spre arbitra din spatele său. Gestul - regretat prompt și însoțit de scuzele cuvenite - se putea pedepsi și cu o amendă usturătoare, perfect regulamentară, de altfel - dar arbitrul cu pricina o fi ținut morțiș să rămână și el în istoria acestei triste ediții a US Open, în care vântul a bătut prin tribune.

Așa s-a ajuns ca finala de duminică noaptea să se dispute între Dominic Thiem (3 ATP) și Alexander Zverev (7 ATP), un meci-maraton, de peste patru ore, în care Thiem, după ce a cedat primele două seturi, le-a câștigat pe următoarele trei: 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6, cu tie-break epuizant în decisiv! În schimb, finala feminină, dintre Osaka și Azarenka, putea oferi o uriașă surpriză, după ce bielorusa şi-a adjudecat primul set cu 6-1. Era evident de mai multă vreme că niponei afro-americane, de numai 22 de ani, i se urcase la cap succesul financiar din ultimii doi ani, de peste 40 milioane de dolari. La polul opus, Victoria Azarenka revenise miraculos, la 31 de ani, într-o finală de la US Open, după o eclipsă de aproape șase ani, în care devenise mamă, traversasei un complicat divorț, confruntându-se și cu o serie de accidentări. Mărturisesc că am ținut cu Vika Azarenka- plecată încă de la 15 ani în SUA, departe de Bielorusia dictatorială a lui Lukașenko! - dar, din păcate, diferența de aproape un deceniu dintre cele două jucătoare și-a spus până la urmă cuvântul: 1-6, 6-3, 6-3 în favoarea niponei. Păcat, dar bine că Simona nu a riscat să traverseze Oceanul, în condițiile în care, e drept, nici Țiriac nu se oferise să-i mai pună la dispoziție unul dintre jet-urile sale de lux, cum a făcut acum, pentru turneul de la Roma.

Între timp însă, de la Istanbul ne-a sosit o veste bună: Patricia Țig a câștigat primul ei turneu WTA din carieră, marcând astfel un comeback asemănător cu al Victoriei Azarenka. Sigur, devenind și ea mamă în 2019, eleva și soția antrenorului Răzvan Sabău are tot viitorul în față, la cei numai 26 de ani ai săi (88 WTA). Cealaltă finalistă de la Istanbul, răsfățata canadiancă Eugenie Bouchard, fostă nr.5 mondial, dar ajunsă acum pe...272 WTA, e altă jucătoare care și-a propus să revină, după ce şi-a irosit ani buni din cei 26 pe care îi are, făcând pe diva sexy și publicând fotografii provocatoare pe Instagram și în reviste de modă. Se pare totuşi că i-a venit mintea la cap, dezvăluind că, profitând de pandemie, s-a pregătit serios în pauza competițională la Las Vegas, cu Steffi Graf și Andre Agassi. Și s-a văzut, de vreme ce a reintrat la Praga de pe locul...330 WTA, urcând după turneul de acolo pe 272, pentru ca finala (pierdută) de la Istanbul s-o aducă până pe locul 163. Patricia Țig, în schimb, a ajuns după frumoasa ei victorie din Turcia (2-6, 6-1, 7-6) pe locul 58 WTA, devenind astfel a doua cea mai bine clasată româncă, după Simona Halep, în ierarhia mondială a momentului. Este de dorit și de așteptat, aşadar, ca și marile firme de echipament sportiv să-i facă oferte pentru o ținută demnă de poziția și valoarea ei!...

Pentru Simona, turneul de la Roma este menit să-i asigure atingerea vârfului de formă la Roland Garros-ul care debutează luni și unde țintește, evident, o nouă mare victorie. Până acolo, va avea de trecut în Italia peste câteva jucătoare importante din topul WTA, între care, pe partea ei de tablou, apare din nou și sperietoarea Muguruza. Sunt încrezător însă și mă aștept la un nou parcurs de succes pentru tenismena noastră, aflând mai ales că Daren Cahill îi va fi din nou alături. La Roma și la Roland Garros.

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)