Trump si Tesla

Trump tocmai a bagat in faliment toti competitorii lui Tesla. Am ras cand Trump a transformat Casa Alba in show room pentru Tesla. Am ras si mai abitir cand Elon Musk promitea conducatorului mult-iubit ca datorita masurilor lui vizionare va dubla productia de Tesle in maxim 2 ani.

Acum nu mai rad. Pentru ca fix asta e scopul tarifelor de 25% pe industria auto. In primul ii ofera lui Musk protectie fata de orice competitor ieftin din afara SUA. Si daca nu-i ofera, va mari si mai sus. Asta e simplu de inteles. Dar cu Ford si GM cum sta treaba? Si ei sunt protejati dar nu ca Tesla. Tariful se aplica nu numai pe bunul finit ci si pe componente. Iar GM si Ford sunt mult mai integrati cu industria din Canada si Mexico decat Tesla. Mult mai multe componente sunt produse in afara SUA si toate astea vor fi tarifate cu 25%. Asa ca toate masinile produse de Ford si GM vor costa cu 10-20% mai mult. Adaugand mii de dolari la pretul final. Asta in ciuda amenintarii lui Trump ca sa nu mareasca preturile. De ce? Pentru ca nu pot altcumva. Profitul lui Ford e pe undeva la 3%. GM e pe pierdere. De unde sa absorbe ei costurile suplimentare.

Dar Tesla poate. Tesla chiar trebuie. Pentru ca are o marja de profit substantiala. A putut sa o mentina pentru ca acum litiul e la un pret infim fata de acum 2 ani si bateriile au devenit extrem de ieftine si ele. Si, surpriza, doar Tesla le fabrica in SUA pe ale lor. Deci chiar daca Ford si GM s-ar apuca sa fabrice masini electrice, mai simple, tot ar trebui sa importe bateriile, din China cel mai probabil, si alea vor fi taxate probabil nu cu 25% ci cu 50%. Ce face Trump e foarte parsiv. Oficial, se bate sa salveze SUA si sa o reindustrializeze. Si face asta "pedepsind" pe tarile "rele" care au "exploatat" SUA. O minciuna extrem de gogonata dar care prinde la publicul MAGA extrem de nationalist.

In realitate SUA au fost cel mai mare profitor de pe urma globalizarii si al comertului liber. De zeci de ani firmele americane au crescut enorm acaparand piete externe si guvernul federal a exportat o buna parte din inflatie in carca celorlalte state ce folosesc dolarul ca valuta forte si rezerva nationala. Adevarul e ca cei care o vor duce cel mai greu sub tarifele lui Trump sunt fix americanii care l-au votat pe Trump. Tarifele nu sunt platite de tarile "pedepsite" ci de catre importatori. Aceste costuri se transfera in mare parte la clientul final. Care se trezeste ca plateste 10-20% mai mult pentru aceleasi bunuri. Fara ca veniturile sale sa se mareasca. Pentru ca toti acesti bani nu circula in economie ci ajung in bugetul de stat.

Si cine sunt cei mai loviti? Tocmai cei cu venituri mici si mijlocii din "provincie". Acestia au ponderea cea mai mare de bunuri de larg consum care vor fi lovite de tarife in cheltuielile lunare. Cei din orasele mari au salarii mai mari dar si chirii mai mari asa ca ponderea bunurilor de larg consum e mai mica. Dar cei de la oras voteaza predominant cu democratii, cei din "provincie" cu Trump. In asta consta smecheria lui Trump. Sub acoperirea protectionismului el creste taxarea americanilor ca sa reduca deficitul. E un plan extrem de meschin si va genera o gramada de durere si chin.

Va functiona? La fel ca afacerile lui care au dat faliment de 6 ori. De exemplu, Ford si GM vor trece printr-o perioada foarte proasta. Vor fi obligate sa creasca preturile. Asta le va scadea vanzarile. Taman intr-o perioada in care ei trebuie sa investeasca in noi fabrici unde sa produca totul in SUA. Si in care datorita inflatiei suplimentare indusa de tarife, imprumuturile vor fi scumpe. Daca se vor putea imprumuta ca deja sunt imprumutati pana peste cap si e posibil ca bancile sa-i refuze. Asta inseamna ca vor taia pana la os, vor restructura, da afara sute de mii de oameni in urmatorii ani pentru ca sa supravietuiasca urmatorii 3-5 ani de zile cat vor reconfigura lanturile de productie.

In tot acest timp Tesla prospera. Pentru ca ei pot sa absoarba costurile suplimentare, ba chiar sa scada pretul si oricum au supracapacitate de productie in MegaFactory-ul lor din SUA. Deci vor acapara cota de piata si poate se vor apuca si sa isi creasca capacitatea. Asa ca toti americanii vor conduce Tesla, fie ca vor, fie ca nu. Dar bine nu va fi. De ce? Pentru in acest timp economia va suferi. Restructurarile guvernamentale ale lui Trump vor pune pe liber alte milioane. Nu e neaparat rau dar faci asta treptat si atunci cand economia e stabila ca sa poata sa-i absoarba. Dar, multumita masurilor haotice ale lui Trump, economia SUA e foarte posibil sa ajunga in recesiune.

In acest timp tarile lovite de tarife se vor adapta mai rapid. Vor vinde in continuare in SUA desi mai putin. Isi vor gasi alte piete de desfacere. Vor ridica si ei bariere tarifare impotriva americanilor. Care vor ajunge sa produca scump si prost doar pentru piata interna. Si se vor lupta cu o criza produsa de propriile lor decizii incorecte. Singurii care vor suferi foarte mult sunt canadienii si mexicanii. Dar si aici poate ca exista oportunitati pentru Uniunea Europeana. Care ar putea sa le extinda o mana de ajutor si sa-i integreze si pe ei in economia europeana. Si poate intr-un final se trezesc si americanii ca poate tarifele nu sunt o idee buna, aleg pe altcineva si se normalizeaza relatiile. Dar de data asta, dintr-o pozitie mult slabita si cu mai putine pretentii si ifose.

Alex Anitei