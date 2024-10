Ucraina: Înghețarea liniei frontului vs capitulare necondiționată

Două chestii din presa internațională mi-au atras atenția zilele astea: editorialul din Financial Times, care spune că Ucraina se pregătește să renunțe la teritorii în schimbul păcii, în paralel cu interviul lui Lavrov din Newsweek, care anunță noile/vechile condiții ale Rusiei.

Nu mai știu unde am citit în presa românească o revistă a presei occidentale, în care de vreo săptămână se vehiculează ideea asta a unui armistițiu în Ucraina de-a lungul actualei linii frontului, pe model german sau coreean, declarații ale lui Stoltenberg cu intrarea pe bucăți a Ucrainei în NATO etc. Era acolo și povestea batalionului ucrainean, redus la dimensiunile unei companii care s-a retras fără ordin de pe linia frontului și s-au dus în orașul Nikolaiev parcă, unde alături de neveste și copii au făcut un protest împotriva faptului că au fost trimiși la luptă fără armament și pregătire (merită să vedeți imaginile cu băieții ăștia, toți 45+ ani, în mod evident lipsiți de orice calități fizice pentru a fi infanteriști), apoi era și povestea unui locotenent-colonel al cărui batalion tot așa s-a retras de pe linia de contact fără ordin și rușii au cucerit un orășel ucrainean, omul s-a împușcat în cap după evenimentul ăsta. În sfârșit, detalii, știri care probabil scapă.

Revenim la Financial Times și Newsweek. Financial Times zice așa: occidentalii nu prea sunt în stare să acopere necesitățile Ucrainei în termeni de armament și muniții, Ucraina are mari probleme cu recrutarea și instruirea, nu mai vorbim de distrugerile masive ale sistemului economic - pe scurt strategia „înarmăm Ucraina și Ucraina îi alungă pe ruși" pare că se apropie de recunoașterea unui eșec (eșec vizibil de la înfrângerea ofensivei ucrainene din vara anului 2023). Soluția care conform FT este vehiculată în discuțiile occidentalilor cu ucrainenii: înghețarea liniei frontului și aderarea Ucrainei la NATO/ oferirea unor garanții echivalente cu aderarea la NATO, teritoriile ocupate de ruși rămân sub controlul lor, însă fără o recunoaștere internațională. Oficial ucrainenii zic că nici vorbă de așa discuții, însă FT nu e singura publicație care zice că asta se negociază, mai sunt câțiva grei care zic la fel.

Problema e următoarea: pentru înghețarea liniei frontului este nevoie ca partea adversă să fie epuizată - pe scurt SĂ FIE ȘI ADVERSARUL DE ACORD cu armistițiul. Or, rușii sunt în ofensivă continuă în Donbas, o ofensivă lentă - dar ofensivă. Diversiunea ucraineană din Kursk nu și-a atins obiectivul strategic - respectiv retragerea unor trupe ruse din Donbas, ceea ce ar fi dus la încetinirea ritmului ofensivei ruse. Dimpotrivă, diversiunea din Kursk a avut un efect invers: cele mai bune trupe ucrainene trimise pe teritoriul rusesc, care erau folosite pentru a acoperi golurile din defensiva ucraineană, pentru a bloca ruperile de front provocate de ruși le-au permis acestora să obțină mai multe succese în ultimele luni. Rușii nu au nici un interes să alunge trupele ucrainene din Kursk, ucrainenii blocați acolo s-ar întoarce în Donbas și ar contribui la blocarea ofensivei ruse de aici. Operațiunea din Kursk se pare că a fost planificată cu multă vreme în urmă (ea având și o componentă propagandistică de efect „am invadat Rusia!") - generalul Zalujnîi a respins ideea, însă actualul comandant ucrainean Sîrski a acceptat s-o pună în practică cu un rezultat cel puțin nefericit.

Foarte pe scurt: în interviul pentru Newsweek Lavrov zice indirect că Rusia nu este interesată de o înghețare a liniei frontului, cu subiect și predicat spune că Rusia își drește o reglementare a conflictului, nu un armistițiu - adică un tratat cu Ucraina, recunoscut internațional. Condițiile enunțate de Lavrov pentru încheierea războiului din Ucraina sună cam așa: acordul de la Istanbul din martie 2022 va servi drept bază a înțelegerii; asta include renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO, retragerea trupelor ucrainene din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson (aici rușii ridică miza: prin martie 2023 era vorba parcă doar de Donețk și Lugansk, ce cere Lavrov implică retragerea trupelor ucrainene din bucîăți zdravene de teritoriu pe care le controlează!); statut de neutralitate pentru Ucraina alături de de-militarizare și de-nazificare (asta implică o resetare a sistemului politic ucrainean actual); garantarea drepturilor și libertăților minorității ruse din Ucraina. Pe scurt Lavrov cere cu multe vorbe o capitulare necondiționată a Ucrainei.

Acum avem față în față următoarele poziții: înghețarea liniei frontului vs capitulare necondiționată. La asta se adaugă recunoașterea eșecului strategiei generale „înarmăm Ucraina și Ucraina îi alungă pe ruși". Încotro se va merge și cum cred că vom vedea după alegerile prezidențiale din SUA.

George Damian