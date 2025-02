Unde e România în poza SUA-Rusia-China? Dar Europa mai e?

Vad multe "voci" care propaga ideea ca ceea ce se intampla acum e o repetare a situatiei de dinaintea WWII, mai exact a acordului de la Munchen, din septembrie 1938, dintre Marea Britanie, Franta, Italia fascista si Germania lui Hitler, prin care s-a dezmembrat Cehoslovacia.

Pe acest subiect va recomand filmul "Munich: The Edge of War", e pe Netflix.

Pe scurt: Da, Ucraina pare ca va fi sacrificata si o parte din teritoriu va ramane Rusiei, insa riscul unui alt razboi, in care sa fim si noi implicati e minim.

Mai pe lung, trebuie intelese motivatiile fiecarei parti: Rusia, SUA, China, Europa.

1. Ce vrea Putin?

Ucraina e epuizata, dar si Rusia e epuizata, dupa 3 ani de razboi.

Ucraina vrea sa-si recupereze teritoriile, Rusia vrea sa controleze Ucraina, politic, si sa o tina departe de NATO.

Putin vrea pace. Putin vrea sa-si numere banii, sa nu-i fie taiat gatul in somn si sa moara linistit de batranete, sa vanda petrol, gaze si ce resurse mai are si sa ramana in istorie care cel care a readus gloria Rusiei.

Faptul ca Ucraina a rezistat 3 ani in fata Rusiei e mult peste ce am sperat in primele zile ale invaziei. Faptul ca ni s-a vehiculat, propangandistic, ca Ucraina ar putea sa distruga Rusia, ramane ce a fost: propaganda pentru a alimenta sperantele unui popor invadat si a unei Europe socate ca razboiul a ajuns din nou pe acest continent.

Ucraina merita o pace onorabila, iar SUA ii este datoare cu acest lucru. Sa credem ca isi poate recupera toate teritoriile e naivitate. Nu poate. Sa credem si sa speram ca va intra in UE peste xx ani, ca isi pastreaza independenta, ca va fi neutra militar si ca va avea garantii de securitate, e ceva mai aproape de realitatea zilei de azi.

2. Ce vrea Trump?

Business, business, business. Reducerea deficitului, venituri la buget, glorie pentru el, refacerea industriei americane, bani pentru securitatea oferita de armata americana, o Europa slabita sau supusa care e penetrata de marile companii de tehnologie americane. Tratament egal pentru produsele americane exportate pe alte piete, nu impozit de 10% pentru masinile americane in UE, in timp ce masinile din UE exportate in SUA platesc impozit de 2,5%.

Trump nu mai e dispus sa foloseasca resursele SUA, inclusiv dar mai ales armata, doar pentru ca SUA sa-si pastreze coroana de putere suprema a lumii.

Europa, Coreea de Sud, Japonia, vreti securitatea oferita de armata SUA? Platiti.

China, Canada, Mexic, Japonia, Coreea de Sud, oricine, vreti sa exportati in SUA si sa beneficiati de puterea de consum a americanilor? Platiti.

Trump are orgoliu mai mare decat turnul Eiffel si vrea ca acest mandat sa fie memorabil, iar el sa ramana in istorie. Cam ce vrea si Putin, in Rusia. Vrea sa se stie si sa ramane scris in istorie ca el a rezolvat pacea din Ucraina, pacea dintre Israel si Hamas sau distrugerea regimului actual din Iran.

Trump vrea ca SUA sa ramana cea mai mare putere militara a lumii, care sa nu fie prea implicata in conflicte, dar care sa fie temuta cand ameninta ca-ti trimite portavionul in coasta. Sau cand te ameninta cu sanctiuni economice, implicit isi pastreaza puterea si dominatia dolarului.

3. Ce vrea China?

China e prima tara din lume care a a ajuns, anul trecut, la aproape $1000 de miliarde excedent comercial. Adica diferenta dintre exporturi si importuri. Aceasta borna nu o va mai atinge nimeni prea curand.

China vrea piete de desfacere pentru fabricile chineze, vrea resurse ieftine, vrea sa se dezvolte, vrea liniste si sa fie lasata in pace pentru putea domina comercial lumea. Vrea sa-i fie recunoscut sistemul hibrid de comunism "dezvoltat" de ei sa nu-i mai fie contestata aceasta forma de guvernare.

China vrea sa fie puterea comerciala a lumii.

4. Ce vrea Europa?

Europa vrea ... Sincer, nu stiu ce vrea Europa. De fapt nu stiu cine reprezinta Europa azi. Ursula von der Layen, sefa Comisiei Europene? Viitorul cancelar german care va rezulta dupa alegerile din aceasta luna? Macron? Meloni? Orban? Habar nu am, sincer. Astept sa-mi spuneti voi.

5. Unde e Romania in aceasta poza?

Romania e tara NATO si UE. NATO ne asigura protectia, UE ne asigura garantiile comerciale.

Mai departe depinde de noi, de liderii nostri, de cum ne jucam cartile.

Romania e a doua cea mai mare piata UE din regiune, am depasit Polonia la PIB per capita, raportat la paritatea puterii de cumparare, ne dezvoltam si crestem. Bine, daca nu ne faultam singuri.

Riscul de razboi va fi minim in urmatorii 4 ani. Iar daca Republicanii vor continua mandatul lui Trump, perioada va creste la 8 sau 12 ani.

Sigur, vor fi voci care vor spune ca stai domle, ca Putin va profita de aceasta pace pentru a se inarma si va ataca din nou. Pe baltici si pe polonezi si pe noi, ca asta e prima linie.

Putin face 73 de ani anul asta. Peste 4 ani va avea 77. Armata rusa nu a reusit sa miste aproape nimic pe frontul din Ucraina in ultimii doi ani. Cum va putea face fata unui razboi cu NATO?

Daca Ucraina ramane neutra militar, iar Putin isi obtine "bufferul" dorit pentru a sta linistit la Moscova, nu va mai avea chef de razboaie. A imbatranit si el.

Orlando Nicoară