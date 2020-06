Țurca și Bursucul

Play-off-ul se joacă alene. Ca și play-out-ul. Fără covid, dar cu accidente și accidentări. E de mai mare râsu', dacă n-ar fi chiar de plâns! Cum a fost duminică, la agonia FCSB - Gaz Metan, de pe Arena Națională, încheiată cu o remiză (2-2) rușinoasă pentru oastea lui Becali.

Că le-au lipsit vreo șapte accidentați ar putea fi o oarecare scuză, dar că și mai mult a contat absența lui Planici nu încape îndoială. Or, sârbul și-a făcut bagajul și dus a fost, după derby-ul de la Cluj, dar nu înainte de a notifica gruparea că a denunțat contractul unilateral, reclamând neprimirea salariului pe ultimele două luni. Gigi însă îi reamintește lui Planici că a fost în...șomaj tehnic și că, la o adică, în baza clauzelor de reziliere, fundașul ar fi bun de plată vreo zece milioane de euro! Cert e că, după remiza cu găzarii medieșeni, Steaua lui Becali intră în eclipsă totală de șanse la titlu și, tremurând chiar pentru un loc pe podiumul campionatului, bate mătăniile cu gândul la "Cupa României".

Vă închipuiți, aşadar, ce mare derby va fi în joia asta, când Dinamo dă piept taman cu Steaua, în semifinalele cupei! Adică, echipa lui Negoiță - pe care n-o mai cumpără nimeni (cu excepția galeriei!)-, fiind cu un picior în Liga a 2-a și cu celălalt în faliment, se luptă pentru finala competiţiei cu umbra FCSB-ului lui Becali, care n-a mai câștigat titlul de vreo cinci ani. O fi rost și de ceva fotbal? Poate doar din ambiție și orgolii, mai ales că pentru vistieria ambilor finanțatori victoria ar fi mană cerească. Și vă puteți imagina ce regrete încearcă Negoiță acum, înaintea meciului, când vede ce bine i-ar fi prins Dușan Uhrin, care a făcut de ocară FCSB-ul lui Becali! Gigi însă o ține pe-a lui cu Bogdan Vintilă, explicând public și ce-l deosebește pe preferatul lui de Dan Petrescu: „Sunt două diferențe între Petrescu și Vintilă. Nu spun acum neapărat de Petrescu, spun de orice antrenor. La mine ăsta e principiul după care trăiesc: nici măcar ciobanii și cei care care lucrează în curte la mine nu au voie să fumeze sau să înjure. La FCSB, cel mai mare antrenor de pe glob nu are ce căuta dacă înjură jucătorii! Chiar dacă ia Champions League, eu nu am nevoie! Și doi, Dan Petrescu are și el salariu de 1.200.000 de euro pe an. Are 400.000, dar mai ia sacoșa la început de sezon! Are mai mult, cum să n-aibă?! Cu bonusuri are mai mult. Are 1.200.000 de euro!", a declarat Gigi Becali.

Mă rog, putem înțelege ambele explicații, dar, dacă tot a venit vorba despre bani și despre fotbal, cum rămâne cu afirmația lui Becali că "a luat o țeapă de 500.000 de euro cu Ionuț Vână...Asta e, îl plătesc, dar asta nu înseamnă să îl țin pe teren și să jucăm țurca!" Părerea mea e că și țurca lui Vână ține, în fond, tot de deosebirea dintre Vintilă, Hagi sau alt antrenor, iar asta în timp ce Bursucul s-a încumetat să joace la Botoșani cu puștiul Otto Hondrich în poartă, în locul lui Arlauskis! Lituanianul care i-a adus atâtea succese lui Petrescu pleacă în Emirate la finalul sezonului și iată că Bursucul nu s-a sfiit să-l înlocuiască de pe acum, chiar în meciul greu din deplasare, cu un licean de numai 19 ani. Iar CFR-ul a învins cu 2-0 la Botoșani, distanțându-se la 7 puncte de Craiova și la 9 de FCSB, ceea ce anunță un al treilea titlu consecutiv pentru clujeni și descifrarea fabulei cu țurca și Bursucul! Sigur, mai avem de așteptat și derby-ul din Gruia, dintre ceferiști și oltenii lui Bergodi, dar socotelile par practic încheiate.

În fine, ar mai fi de adăugat mirarea mea că Hermannstadt s-a trezit fără licență exact după ce a fost preluat de Reghe și Prodanca, care l-au concediat pe ghinionistul Miriuță, în locul căruia l-au adus pe spaniolul Ruben Albes. Și la sibieni e un litigiu de vreo 50.000 de euro cu un fost jucător, de unde și pericolul ca echipa să se trezească în Liga a doua, dacă problema nu se rezolvă urgent. Ar fi păcat!...

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)