Vaccinul a devenit un scop și nu un mijloc!

Cazul Djokovic este emblematic pentru starea de alienare in care am ajuns. Cu nasul varat, fiecare, in propriile convingeri, nu mai reusim sa vedem ansamblul si nici sa analizam o situatie cu buna credinta.

Nu ma lansez in polemica are/n-are dreptate guvernul federal al Australiei (din punct de vedere legal) sau are/n-are dreptate Djocovic in convingerile sale morale. Ma uit doar, cu tristate, la culmile absurdului care se ating in aceste zile.

Presupunem ca guvernele iau diverse masuri de constrangere pentru a ne feri de rele. Fie. Vaccin, masca, izolare. Aud - des in aceste zile - ca regulile trebuie respectate. Fie. Dar, prinsi in logica absurdului, uitam chiar scopul operatiunii. Pentru ca vaccinul e sfant, nu mai are importanta ca poti fi vaccinat si infectat, deci contagios, iar faptul care este evident ca nasul in mijlocul figurii, si anume ca un testat PCR negativ cu siguranta nu poate infecta pe nimeni, a devenit fara valoare.

Asadar, pentru ca liderii lumii au decis ca toata lumea trebuie sa se vaccineze, nu mai este vorba despre a prezerva sanatatea populatiilor, este vorba doar de a gasi toate mijloacele de constrangere pentru ca vaccinarea sa fie facuta.

Vaccinul a devenit un scop si nu un mijloc. Am spus de atatea ori, si eu raman ferm convinsa de acest adevar, responsabilii politici si lumea medicala au dat dovada unei incompetente greu de tolerat si aceasta este explicatia isteriei pro-vaccinare si a masurilor restrictive, unele mai absurde ca altele, care curg pe toate meridianele.

Marcela Feraru