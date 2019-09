VV Dăncilă cea din folclor

Un guvern epuizat, devenit ridicol in ultimele săptămîni, nu se lasă dus din palatul Victoria. VV Dăncila trăiește intr-o bulă de aer, fără legătura cu realitatea.

Firește, este atacată de cei pe care ea ii numeste simplu „öameni răi". Crede că prestatia ei este OK, expresie învatata acum la NY de la receptionerul hotelului The Piere unde e cazată cu toată șleahta. Nu avea de unde altfel pentru că nimeni de rang înalt nu a primit-o in his office. Cam încurcă lucrurile pe acolo cu engleza ei de baltă. A ajuns în USA pe nepusă masă si nici măcar nu a fost invitată oficial. România în acest caz este intr-o poziție penibilă, grație VV Dăncilă. A reușit să ne/se facă de ris ca în atitea alte dăți.

Săraca nu poate mai mult ! se spunea cind eram în școala despre o colegă care tăcea cînd era scoasă la tablă. Cind scotea un cuvint in clasa izbucneau hohote de rîs. Era proasta clasei și profa o menaja pentru că n-avea rost să-și piardă timpul cu ea. Nu putea să învețe și gata ...Ce rost avea s-o cerți că nu știa lecția!... Cind mă uit la VVDăncilă o văd pe fata aceea din clasa și neputința ei de a ține pasul cu restul elevilor.

Moțiunea de cenzură pregătită de opoziție încearcă să corecteze această situație stupidă - să scoată din palatul Victoria acest personaj insignifiant care - printr-un concurs de împrejurări (parașutată de Liviu Dragnea) - s-a trezit prim-ministru. Într-o țară normală ar fi spălat vase într-un restaurant sau ar fi îngrijit bătrîni care au dat în mintea copiilor. La București, țara tuturor capriciilor și șmenurilor, una ca Dăncilă a ajuns in capul guvernului. A fost suficient să fie apreciată de Dragnea. Adusă ca slugă, om care răspunde la comenzi, s-a văzut - după depunerea patronului ei la Rahova - șefă, în capul trebii.

O ipostază la care nu s-a gindit și pentru care nu era deloc pregătită. A ieșit - să nu ne mire - ce a ieșit. Scenetele și scheciurile ei au provocat mai mult rîs în țara asta decît toți actorii comici pe care îi avem cu toate televiziunile la un loc. VVDăncilă a ajuns eroul popular din bancuri, ținînd locul lui Bulă. E ceva să intri în folclor. Bravo!

Stelian Tanase