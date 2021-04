Alexandru Nazare anunta constructia unui spital de urgenta regional la Iasi in valoare de 250 de milioane de euro

Liberalul Alexandru Nazare, ministru de Finante in Guvernul Cîțu, anunta pe pagina de Facebook:

"Am semnat astăzi, împreună cu dl. Christian Kettel Thomsen, Vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, contractul de finanțare pentru constructia

primului Spital Regional de Urgență din Romania, la Iasi, în valoare de 250 de milioane EUR. Ceremonia de semnare a avut loc in format de videoconferinta.

Noul Spital Regional de Urgență Iași va avea 850 de paturi si va înlocui vechea infrastructura a Spitalului Clinic Județean cu o structură modernă, echipamente noi la standarde europene. Proiectul va mobiliza si alte investiții suplimentare în regiune, atât publice cât și private și va contribui în mod deosebit la dezvoltarea capitalului uman în sistemul de sănătate, recunoscută în prezent ca una dintre nevoile urgente ale sectorului. În calitate de ministru al finanțelor consider că bugetul pentru sănătate are caracter prioritar și voi continua să susțin investițiile în sectorul sanitar, atât de necesare în țara noastră. Am solicitat BEI accelerarea procedurilor pentru semnarea urmatoarelor contracte de finantare, pentru spitalele regionale din Cluj si Craiova."