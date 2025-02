Alte două zboruri private ale lui Marcel Ciolacu cu avioanele Nordis. Premierului PSD i se cere demisia

Documente noi arată că premierul Marcel Ciolacu a efectuat alte două zboruri cu avioane private închiriate de compania Nordis, în 2022, alături de apropiați ai săi. In urma acestor dezvaluiri, premierului PSD i se cere demisia.

Primul zbor necunoscut până acum a avut loc pe 9 martie 2022, cu un avion privat al companiei Țiriac Air, un business jet Gulfstream G200, închiriat de Nordis Travel. La bord s-au aflat Marcel Ciolacu, nepotul său Mihai Ciolacu, Vladimir Ciorbă și George Ivan. Aeronava a efectuat o escală la Timișoara pentru a-i lua pe Sorin Grindeanu și pe fiul său, precum și pe Alfred Simonis, destinația finală fiind Madrid. Deși nu e specificat scopul deplasării, în acea seară a avut loc meciul dintre Real Madrid și Paris Saint-Germain, Ciolacu declarând în trecut că este fan al echipei spaniole. Pasagerii s-au întors în București a doua zi, pe 10 martie 2022.

Al doilea zbor secret a avut loc între 18 și 21 august 2022, având ca destinație Nisa. De data aceasta, premierul a călătorit alături de Vladimir Ciorbă, Monica Huyadi, Ion Bejeriță și Sorina Docuz. La întoarcere, avionul a transportat mai mulți pasageri. Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe WhatsApp: „Capitol închis în viața mea. Am explicat public și am dovedit că nu am beneficiat de niciun serviciu fără să plătesc. Chiar dacă este un aspect care privește viața mea privată, am considerat necesar să explic fiind candidat pentru funcția de președinte. Am plătit politic pentru acest lucru. Nu există fapte penale".

Premierul a reiterat că toate călătoriile private au fost achitate din fonduri proprii și a precizat că, atunci când a zburat din bani publici, a folosit doar clasa economic. In toamna anului trecut s-a aflat că Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis au călătorit de mai multe ori la Monaco în perioada primăvara-toamna 2022, folosind un jet privat închiriat de Nordis. De asemenea, un alt zbor al premierului la Madrid, pe 3 mai 2022, însotit de Sorina Docuz, Alfred Simonis, Sorin Grindeanu și Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă a mai fost dezvaluit de presă.

Compania Nordis, care a închiriat avioanele utilizate de premier, a intrat într-un scandal de proporții. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inițial arestați preventiv pentru delapidare, fiind acuzați de DIICOT că au deturnat milioane de euro din fondurile clienților pentru a finanța vacanțe de lux, călătorii private și achiziții de bunuri exclusiviste. Potrivit anchetei, cuplul Vicol-Ciorbă a cheltuit 1,5 milioane de euro pe zboruri private și aproape 5 milioane de euro pe achiziții de lux, inclusiv mașini precum Ferrari, Bentley și Rolls Royce.