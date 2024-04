Aurelian Popa: "Deși nu credeam, din posibil candidat am devenit candidat cert"

Activistul Aurelian Popa a izbutit sa stranga un numar record de semnaturi, nu numai in favoarea sa, dar si pentru ceilalti candidati ai AUR la europarlamentare. Iata ce scrie Popa:

"Dragă Haiducime NEsupusă, dragi semnatari susținători, dragi apolitici, dragi șoșo-hateri (știți că vă iubesc și pe voi), cea mai importantă alianță Suveranistă m-a desemnat ieri, 8 aprilie 2024, candidat la europarlamentare pe locul 12, dintr-o lista de aproape 50 de eurocandidați. Locul 12 ar putea fi unul eligibil conform EurAktiv la pachet cu o poziție de deputat în legislatura 2024-2028 și de euro-parlamentar în legislatura 2029-2034 dacă - citez din G. Simion - "păstrezi gradul de implicare".

Discuția informală și amicală de mai sus s-a purtat ieri la B.E.C.- în perioada de așteptare a validării celor 682.500 de semnături, în joviala prezență a domnilor Târziu, Piperea, Terhes și Cucșa. Desigur, în politică nimic nu e cert și niciodată nu spui niciodată. Ne știm deja de-atâția ani, ne cunoaștem bine, zic eu. Îmi știți principiile și valorile după care mă ghidez. Libertatea de CONȘTIINȚĂ și de EXPRIMARE suprascriu, în cazul meu, orice alte "relativizări".

Am fost de o transparență absolută față de voi când au apărut propuneri sau oferte politice. Am intrat în această campanie, încă din 22 iulie 2023, complet asumat și fără a avea nici o negociere concretă prealabilă legată de o poziție anume în cadrul listei, motiv pentru care până ieri am folosit sintagma "posibil candidat". Eh, de azi putem spune că sunt euro-candidat al Alianței electorale formată din P-AUR, PNCR și PRR. Pare o propunere FAIR-PLAY și un parcurs concret, pentru mine, asumat și de conducerile partidelor din alianță.

Închei mulțumind frumos TUTUROR voluntarilor ACTIVI care au stat în stradă și au strâns cele 23,000 de semnături FIZICE dar și celor 13,000 care ați semnat inclusiv online. Locul acesta vi se datorează și mă responsabilizează. Eram foarte sceptic la început că voi atinge obiectivul de 5000 de semnături FIZICE. Mulțumesc și colegilor din alianță alături de care am mers prin țară la evenimentele regionale! Munca grea de abia acum începe, dragi colegi!

Continuăm campania cu semnăturile pentru a-i ajuta și pe colegii de la locale: ✅ https://aurelian.ro/formular/#f1"

