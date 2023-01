Bădălău către șefa CNI: "Fă, mânca-mi-ai... te calc în picioare dacă nu îmi dai sala de sport!"

Rechizitoriul fostului ministru PSD al Economiei Niculae Bădălău aflat până recent în conducerea Curții de Conturi indică felul de relaționare în stat și cum se obtineau contracte pentru firmele de casă.

În înregistrări, Bădălau se lăuda că ar controla-o pe șefa de la CNI, Manuela Pătrășcoiu.

BĂDĂLĂU NICULAE: O chem pe MANUELA și îi spun: "Fă, mânca-mi-ai... (cuvânt obscen)... dacă nu te calc în picioare, dacă nu îmi dai sala de sport." (...) "N-o fac eu. Am dat-o." N-o fac că... (neinteligibil)... Dar să-l omor pe GRASU că mă enervase cu..." (...)

CNI este condusă din 2013, când Liviu Dragnea era ministru al Dezvoltării în Guvernul Ponta, de Manuela Irina Pătrășcoiu, fostă directoare economică la revista Rebus.

Compania Naţională de Investiţii, structură aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, este foarte importantă în ceea ce priveşte proiectele de investiţii din teritoriu.