Ce s-a votat în BPN al PNL pentru mandatul de negociere cu USR PLUS și UDMR

Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, în unanimitate, ca partidul să se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu două propuneri pentru USR PLUS și UDMR.

Propunerea 1: Ludovic Orban - premier, Florin Cîțu - președintele Senatului

Propunerea 2: Florin Cîțu - premier, Ludovic Orban - președintele Camerei Deputaților

Cele două propuneri vor fi prezentate de PNL la negocierile de joi cu USR PLUS și UDMR. Discuțiile s-au blocat din cauza funcțiilor de premier și președinte al Camerei Deputaților, pe care le revendică atât PNL cât și USR PLUS. Varianta Ludovic Orban premier este exclusă de USR PLUS, potrivit unui comunicat de miercuri. „Considerăm că un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, având în vedere demisia din funcția de premier și neîndeplinirea angajamentelor luate față de USR PLUS, nu răspunde așteptărilor electoratului de centru-dreapta care iși dorește un nou început și o guvernare cu mandat reformist", spun liderii Alianței USR PLUS.