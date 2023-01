Cel mai mare experiment medical de pe planetă! Tudor Ciuhodaru, după ce INSP a făcut publice efectele secundare grave ale vaccinului

Medicul Tudor Ciuhodaru, europarlamentar PSD, acuză că impunerea vaccinării a fost cel mai mare experiment medical trăit vreodată de când există lumea.

Reacția lui Ciuhodaru vine după ce efectele secundare ale vaccinului AstraZeneca au fost făcute publice, la un an de zile după ce românilor li se spunea că nu există niciun pericol și că toți cei care nu se vaccinează sunt niște conspiraționiști. "Am avut dreptate. Ni s-a vândut o chestie ca fiind singură și eficientă. Cine răspunde pentru aceste informații ascunse, cine răspunde pentru morți? În Italia se acodă deja despăgubiri, există un fond de 250 de milioane de euro. Cine răspunde pentru morțile subite, că tot nu se vorbește de ele. Eu am votat contra pașaportului digital, care condiționa dreptul la educație și sănătate. Cine răspunde? Lucrurile sunt grave, e doar vârful aisbergului. Am existat la cel mai mare experiment medical din istoria planetei",a declarat medicul Tudor Ciuhodaru.