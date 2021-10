Cioloș negociaza cu baronii PSD prin binomul Firea-Stănescu. Masa tratativelor s-a mutat in sufrageria lui Pandele!

Dacian Ciolos, premierul desemnat de Klaus Iohannis sa formeze un guvern de criză, a ratat negocierile pentru refacerea coalitiei PNL-USR-UDMR, ceea ce il determina sa formeze un guvern minoritar. Numai ca acest guvern ar avea nevoie de un vot in parlament, liberalii anuntand ca nu vor vota, la fel si AUR.

In privinta PSD lucrurile sunt mai complicate. Desi presedintele Marcel Ciolacu a anuntat ca nu se va vota un asemenea guvern, sursele Ziuanews ne-au informat ca marti seara, unul din liderii importanti ai social-democratilor, Paul Stanescu, s-a prezentat acasa la Florentin Pandele si la sotia acestuia Gabriela Firea (si ea reprezentand o grupare importanta din PSD) la "masa tratativelor", avand "mandat de la Cioloș", cu care ar fi discutat in secret. Seful USR a cerut, pe langa sprijinul pe care deja sutine ca il are de la "grupul de la Cluj" si "grupul de la Sălaj" sa obtină si voturile "baronilor locali din sud", cei pe care se baza odinioara Liviu Dragnea cand era seful PSD si care acum sunt controlați de "binomul" Firea-Stănescu.

Dacian Cioloș i-a promis lui Stănescu ca daca va ajunge premier cu drepturi depline intr-un guvern minoritar USR, dar sprijinit "tacit" de anumiti membri ai PSD, alaturi de "grupul Orban" care se va rupe din PNL, va avea grijă de toti acestia cu fonduri din PNRR care vor fi obtinute de "grupul de sprijin" prin firmele "de casa" ale acestora care vor castiga licitatiile. De asemenea, va acorda fonduri locale pentru consiliile judetene din fiefurile PSD, "primarilor-satelit" care gravitează in jurul "baronilor". Mai mult, va asigura numiri ale "terților" acestora in functii importante in ministere si alte institutii guvernamentale. Mai specificăm ca aceasta intalnire "de taină" nu s-a facut cu acceptul si nici cu stiinta presedintelui Marcel Ciolacu, conform datelor pe care le detinem.

Din informatiile Ziuanews, Pandele a facut un calcul rapid și a sustinut ca nu e suficient sprijinul celor din Ardeal, sau al celor din Sud si ca "va testa piața" in sensul ca va incerca sa afle ce alti parlamentari social-democrati "ar merge pe aceasta idee" și in acest caz "ce pretentii are fiecare in parte". Firea si Stanescu ar fi garantat, la aceasta negociere "in familie", că in anumite circumstante se va obține sprijinul "vechilor pesedisti" plus cei care sunt in sfera de influenta ai acestora, mizandu-se la o adică pe un maximum de 80 de parlamentari. Pe foaia "de parcurs" a lui Pandele s-ar adauga cei 80 de parlamentari ai USR, plus 60 de parlamentari pe care Orban ar crede ca ii va "rupe" din PNL (in cele mai optimiste variante). Cioloș ar urma sa mizeze pe 220 de parlamentari daca acest plan reuseste si daca nu va fi trădat, la care s-ar mai putea adauga si o parte din "minoritati" sau alti "independenti". Paul Stanescu a conchis ca-i va transmite lui Cioloș toate pretentiile si il va "ține cald", intrucat "timpul e scurt", la care Pandele a filosofat: "Până la urmă, noi ce-am avea de pierdut daca incercam?!..."