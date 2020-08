Clotilde Armand a pus banner electoral fără autorizație. Primaria Capitalei i l-a dat jos, dar ea il acuza pe Dan Tudorache, primarul Sectorului 1

Clotilde Armand, candidatul USR la Primăria Sectorului 1, a răbufnit pe Facebook, dar nu spune care este motivul real din spatele acțiunii care a revoltat-o. Echipa ei de campanie a instalat un banner electoral fara autorizatie, drept pentru care Primaria Capitalei, care este inditruita, i l-a dat jos. Armand, insa, se foloseste de acest fapt ca sa-l atace gratuit pe primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, contracandidatul ei.

"Nu ştiu dacă ştiţi, dar am pus acum o săptămână un singur banner în tot Bucureştiul. Unul singur! Era aici! Acum câteva minute, am primit acest mesaj: 'La solicitarea expresă a primarului Sectorului 1, suntem somaţi să dezafectăm mesh-ul USR. Până acum, nu am avut niciodată probleme cu această locaţie. Se invocă starea clădirii cu risc seismic şi proximitatea bisericii italiene. Sunt ameninţat cu amenzi atât eu, cât şi Asociaţia de Proprietari, dacă nu dezafectăm în regim de urgenţă mesh-ul'. Aşadar, aşa face doamna Firea şi dl primar din Sectorul 1. Sunt metode bolşevice demne de Rusia lui Putin. În toamna anului trecut, exact în acest loc era doamna Viorica Dăncilă. Atunci nu era risc seismic. Dle primar pesedist, sunteţi un fricos şi jumătate. Vă promit că pe 27 septembrie o să se cutremure toată administraţia PSD din Sectorul 1", a declarat Clotilde Armand într-un clip video postat pe Facebook.