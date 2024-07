Cozmin Guşă cu 4 ani inainte de atentat in Ziuanews: "Adversarii lui Trump sunt în stare să dea foc Americii!"

Iata ce spunea in urmă cu patru ani, premonitoriu, Cozmin Guşă, actual candidat la presedintia României, chiar in Ziuanews: "Adversarii lui Trump sunt în stare să dea foc Americii!" Iar asta după ce vor fi incercat toate variantele prin care sa se "debaraseze de el: arestare, inchisoare, impuscare etc.

Mai reamintim ca Donald Trump i-a adresat in urma cu cateva zile o scrisoare de sprijin lui Cozmin Gusa (foto), caruia ii ureaza succes in demersul acestuia de a deveni presedintele României, cu care isi doreste sa colaboreze in viitor pentru binele ambelor state. Dupa atentat, Gusa a scris un mesaj catre Trump.

"După omorârea unui afro-american de către poliţia din Minneapolis, mari proteste s-au organizat în Los Angeles, New York, Dallas și Atlanta şi chiar Washington. SUA sunt de câteva zile în flăcări. Incendieri, spargeri de magazine, bătăi cu jandarmii, scenariu de apocalipsă. Peste 30 de mari oraşe, devastate. Poliţia a operat sute de arestări.

'Totul a pornit de la moartea acum câteva zile a lui George Floyd, un bărbat de culoare care a decedat după ce a fost imobilizat brutal de către poliţişti, acesta sufocându-se în urma procedurilor. De-aici a pornit o agitaţie mult disproporţionată, amplificată prin reţelele de socializare şi mass media anti Trump, folosindu-se printre altele inclusiv riot actors, adică actori plătiţi care să interpreteze în stradă diverse scene dramatice care să para reale, în intenţia de isterizare a populaţiei.

Bineînţeles că este vorba de o „regie" împotriva lui Trump, organizată în perspectiva alegerilor prezidenţiale, dar devine limpede că inamicii lui sunt GATA SĂ DEA FOC AMERICII în intenţia lor de a-şi recâştiga puterea pierdută odată cu venirea la putere a lui Donald Trump", scrie analistul Cozmin Guşă.