Crin Antonescu a anunțat Coaliția de la putere cum vrea să fie eliminat Călin Georgescu de la prezidențiale

Crin Antonescu, candidatul desemnat al coaliţiei de guvernare pentru alegerile prezidenţiale, crede că ar trebui să i se permită lui Călin Georgescu să candideze, pentru că "ar fi preferabil să fie eliminat de oameni cu ştampila la vot". "Situaţia ideală ar fi să vină în această competiţie, măcar pentru a ieşi din stadiul de hologramă", crede Antonescu.

Întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă Călin Georgescu ar trebui eliminat de Curtea Constituţională înainte de competiţia electorală sau eliminat de oameni cu ştampila, Crin Antonescu a preferat a doua variantă. "Sigur că ar fi preferabil să fie eliminat de oameni cu ştampila la vot. Sigur că, în principiu, eliminarea unui candidat din cursă este un fapt excepţional şi care trebuie foarte bine argumentat, nu sunt eu chemat să mă pronunţ, dar, dacă ţin de bună decizia aceleiaşi instanţe de a o elimina pe Diana Şoşoacă, ar cam decurge că unitatea de măsură ar impune şi aici un verdict asemănător", a declarat Antonescu.

El a spus, însă, că CCR ar putea decide că "alegerile au fost viciate, dar că nu Călin Georgescu anume a încălcat nişte prevederi legale constituţionale care să-l facă inacceptabil la o nouă candidatură". Crin Antonescu a mai spus că situaţia ideală este ca Georgescu să vină în faţa oamenilor, să răspundă la întrebări pentru "a ieşi din stadiul de hologramă". "Situaţia ideală ar fi ca domnul Călin Georgescu să vină în această competiţie, măcar pentru a ieşi din stadiul de hologramă, de a veni în faţa oamenilor cu ideile sale, cu susţinătorii săi, cu, mă rog, proiectele sale şi de a vorbi, de a răspunde la întrebări, de nu mai vorbi singur de undeva, de unde nu ştim unde vorbeşti", a spus Antonescu.

Crin Antonescu a precizat că l-a întâlnit o dată pe Călin Georgescu şi că "vorbea normal", dar că acum ar dori o confruntare cu acesta. "L-am întâlnit o singură dată. N-aş putea să spun exact când. În perioada, în orice caz în care eram preşedinte al Partidului Naţional Liberal, 2000 (...) am băut o cafea, am vorbit 10 minute despre economia mondială, trenduri, cu omul atunci. Şi vorbea normal. Ar fi bine, din punctul ăsta de vedere, să candideze, pentru că vorbim de un personaj. Deci, aş dori o confruntare directă", a spus Antonescu. Candidatul coaliţiei a explicat că o dezbatere nu însemană "o păruială", ci o chestiune de conţinut.

"Apropo de asta, acum se vorbeşte, după absenţa dezbaterilor multă vreme, se vorbeşte despre dezbatere. Domnule, o dezbatere nu-i nicio păruială, nici un concurs de cine-i mai iute la vorbă sau mai bun în replici. O dezbatere e chiar o chestiune de conţinut", a afirmat Antonescu, care a adăugat: "Eu aş vrea ca domnul Georgescu să se confrunte cu oamenii, să discutăm (...) domnul Călin Georgescu, deşi este un om în plină maturitate, e un om trecut de 60 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate şi viaţă lungă, pare pur şi simplu om fără trecut. (...) Eu nu spun, nu insinez, că domnul domnul Georgescu are lucruri de ascuns, nu, dar totuşi trebuie să vedem, cine suntem, de unde venim şi ce am făcut şi ce am spus în decursul vieţii noastre. Deci, de asta aş vrea să candideze".