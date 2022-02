Cristian Terheș întrerupt de un ușier să prezinte în Plenul Parlamentului European contractele cu firmele producătoare de vaccinuri

In dezbaterea privind prelungirea Certificatului Verde cu inca un an, ce a avut loc in Plenul Parlamentului European pe data de 16 februarie 2022, europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes a fost intrerupt de un usier de la a mai prezenta public pagini „redactate" din contractele cu firmele producatoare de vaccinuri astfel cum acestea au fost facute publice: zeci de pagini innegrite, ce ascund clauze si conditii pe care nimeni, in afara de birocratia din fruntea UE, nu le-a vazut.

Europarlamentarul Terhes i-a spus in fata comisarului Didier Reynders ca a dezinformat Parlamentul European atunci cand, pe data de 28 aprilie 2021, a spus ca acest certificat va fi folosit doar pentru a „facilita libertatea de circulatie".Intre timp Certificatul Verde a ajuns sa fie folosit abuziv de catre diverse state din UE, in special pentru a conditiona drepturi fundamentale (dreptul la munca, la acces la servicii medicale etc.), precum si sa constranga oamenii sa se vaccineze cu produse medicale despre care insusi comisarul a spus anterior ca produc efecte care „nu se cunosc inca complet"."Așa că întrebarea către Comisie este: de ce ar accepta cineva ca cetățenii UE să fie vaccinați cu produse medicale bazate pe aceste contracte care au fost făcute publice în acest fel?", a spus Europarlamentarul Terhes, adresandu-se comisarului Didier Reynders si aratandu-i paginile „redactate" dintr-un astfel de contract. In acel moment un usier a fost trimis sa-i spuna europarlamentarului Terhes sa nu mai arate respectivele pagini, lucru care se poate vedea pe filmare."Așadar, solicit public aici Comisiei [Europene] ca, înainte de a vorbi despre prelungirea Certificatului Verde, să publice integral contractele pe care Comisia le-a semnat cu companiile farmaceutice [producătoare de vaccinuri]", a concluzionat Terhes, partea finala nemaiauzindu-se bine pentru ca microfonul a fost taiat.Europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes va continua sa intreprinda toate demersurile necesare pentru ca toate contractele semnate de Comisia Europeana cu firmele producatoare de vaccinuri sa fie publicate in integralitate."Genul acesta de gesturi nu ma intimideaza ci doar ma motiveaza sa continui sa lupt pentru drepturile si libertatile tuturor", a spus Cristian Terhes, comentand aceasta presiune exercitata asupra sa.Pentru referinta, postam mai jos traducerea in romana a discursului europarlamentarului Cristian Terhes tinut in fata comisarului Didier Reynders, pe data de 16 februarie 2022, cu ocazia dezbaterii privind prelungirea utilizarii Certificatului Verde.

„Nu avem încă dovezi știițifice complete cu privire la efectele vaccinării, dar nu putem aștepta să avem răspunsuri la toate aceste întrebări."Asta este ceea ce comisarul Reynders Didier a spus în acest plen, pe 28 aprilie 2021.Am primit garanții de la el, chiar în fața noastră, că acest Certificat Verde nu va fi folosit să ingrădească drepturile oamenilor, ci va fi folosit să „faciliteze" libertatea de mișcare.Priviți însă la ce se întâmplă în acest moment peste tot în Europa.Am auzit chiar azi [în discursul lui Reynders] că Comisia Europeană este conștientă că state membre folosesc în mod abuziv acest Certificat pentru a îngrădi drepturile oamenilor, dar Comisia spune, în mod implicit, că acest lucru este ok.Ce am văzut întâmplându-se în acest an este că acest Certificat a fost folosit să constrângă oamenii să oblige oamenii, să forțeze oamenii să se vaccineze împotriva voinței lor.Așa că întrebarea către Comisie este: de ce ar accepta cineva ca cetățenii UE să fie vaccinați cu produse medicale bazate pe aceste contracte care au fost făcute publice în acest fel?Așadar, solicit public aici Comisiei [Europene] ca, înainte de a vorbi despre prelungirea Certificatului Verde, să publice integral contractele pe care Comisia le-a semnat cu companiile farmaceutice [producătoare de vaccinuri].Mulțumesc. [microfon tăiat]