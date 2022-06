Cristian Terheș: "Scopul Certificatului Verde nu a fost să combată COVID-ul, ci să instituie o 'tiranie digitală'!"

Se dorește prelungirea Certificatului cu încă un an. Contactați-vă europarlamentarii și cereți-le să voteze împotriva prelungirii Certificatului. Pe data de 6 iunie 2022 am ținut următorul discurs în Parlamentul European, prin care le-am cerut europarlamentarilor să voteze împotriva prelungirii cu încă un an a Certificatului Verde:

'Dragi colegi, trebuia să avem un vot în această plenară pe prelungirea cu încă un an a Certificatului Digital COVID, dar votul a fost amânat pentru următoarea sesiune plenară. Faptul că încă vorbim despre prelungirea certificatului pentru încă un an doar dovedește, din nou, că această măsură nu a avut ca scop combaterea COVID, ci să conducă Uniunea Europeană, de la un <spațiu al libertății>, după cum spune Tratatul, la o tiranie digitală.

Din cauza acestui certificat milioane de europeni nu au putut să își exercite drepturile lor fundamentale dacă nu se injectau, împotriva voinței lor, cu produse medicale care au fost testate pentru o scurtă perioadă de timp. Vedem acum multe dintre persoanele vaccinate care suferă reacții adverse de la aceste produse medicale, inclusiv deces.

Am fost aleși de către oameni ca să îi slujim în acest Parlament și să facem legi care să îi protejeze, nu să le încalce drepturile sau să îi expună la riscuri legate de sănătate, inclusiv la deces. Vă îndemn, prin urmare, să votați împotriva prelungirii Certificatului Digital COVID și să facem UE, din nou, un spațiu al libertății, nu o tiranie sau un spațiu al restricțiilor.'", scrie europarlamentarul Cristian Terheș pe pagina sa de Facebook.