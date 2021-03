CT Popescu zice ca senatoarea "Balena Baliverna" a infiintat "partidul Aurolacilor"

Gazetarul Cristian Tudor Popescua analizat si situatia la nivel global, din punctul de vedere al teoriilor conspiratiei lansate pe piata. Fireste ca el a facut referire si la situatia din Romania, ajungand si la mitingurile de protest ale senatoarei Diana Sosoaca, pe care a numit-o "Balena Baliverna".



"Ma bucur ca romanii au rezistat propagandei feroce impotriva campaniei de vaccinare pe care o practica partidul Aurolacilor, senatoarea Balena Baliverna, mai ipocrit si mai perfid PSD, cu televiziunile aferente, precum si numeroasele grupuri de injectori de mesaje ale Kremlinului in Romania", a declarat Popescu in cadrul unei emisiuni radiofonice.

"S-a incercat si se incearca sa fie speriati oamenii cu tot soiul de drobi de sare si riscuri mortale imaginare. Bineinteles, vaccinurile occidentale sunt de la diavolul. Despre cele rusesti sau chinezesti, nicio vorbulita de rau, dimpotriva. In tarile coplesite de galagia antimasca si antivaccin domneste infernul - in uriasa Brazilie, unde manipularea e sustinuta chiar de presedintele Bolsonaro, mor de covid 2.000 de oameni pe zi. In schimb, in Statele Unite, care detin recordul mondial de infectari si morti din guvernarea Trump, in urma campaniei masive de vaccinare numarul de cazuri zilnice a scazut cu 70% din ianuarie pana in martie, iar decesele cu 40%", a mai declarat jurnalistul.