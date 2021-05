Culmea aroganței cu Raluca Turcan. Incapabilă să țină în mână o umbrelă

Însoțită de un mic alai, Raluca Turcan, ministrul Muncii, a făcut ieri câțiva pași prin centrul Piteștiului, în drumul către treburile țării. Deasupra capului cu care gândește mărețe planuri pentru salvarea sistemului public de pensii, Turcan avea o umbrelă. Uriașă. Normal să aibă, ploua. Anormal a fost că nu-și ținea singură umbrela. I-o ținea o domnișoară/doamnă, nu știm cine este.

Ne-am uitat o dată, ne-am uitat de două ori: poate-poate doamna ministru să fi avut mâinile ocupate cu valize doldora de proiecte făcute întru binele națiunii. Ne-am uitat a treia oară: mâna dreaptă - liberă, iar în stânga - un dosărel subțire. Avea, deci, toate circumstanțele să-și țină singură umbrela faraonică. Situația este cu atât mai jenantă cu cât o femeie îi ține umbrela unei alte femei, și asta pentru că una are funcție mare în stat, iar cealaltă nu. Dacă unul dintre bărbații din alai, de pildă deputatul Adrian Miuțescu sau viceprimarul Gelu Tofan (care nu apar în poză), s-ar fi oferit să-i țină doamnei ministru umbrela, poate am fi ignorat momentul. Ne-am fi zis că este un gest de gentlemen sau slugărnicie. Dar așa... E posibil ca domnișoara/doamna din imagine să lucreze la cabinetul ministrului Raluca Turcan. Sau nu. Nu are importanță cine este. Cum ar fi fost ca doamna ministru să țină umbrela, iar sub umbrelă să o primească protector pe tânără? Ar fi fost imposibil: nu-i stă doamnei ministru în caracter, pe ea o definește aroganța, scriu cei de la pitesti24.ro