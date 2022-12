Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a încheiat un protocol de colaborare cu Instituția Prefectului - județul Satu Mare

Dr. Adrian Marinescu a explicat care sunt particularităţile acestui sezon de viroze respiratorii. Infectarea cu diverse virusuri se face acum într-o măsură mai mare pentru că nu mai există restricţiile care existau în pandemie şi pe de altă parte pentru că nu am fost expuşi atât de mult îmbolnăvirii în acea perioadă.

Oamenii de știință de la Universitățile York și Newcastle din Marea Britanie, care au efectuat un studiu în rândul persoanelor în vârstă, publicat în revista PLOS One pe 15 decembrie 2022, au descoperit care este secretul longevității.

Trei copii cu vârstele de un an, doi ani și cinci ani au stat mai mult de două zile lângă părinții lor morți într-un accident rutier pentru că niciun trecător nu a văzut mașina răsturnată. Potrivit The Guardian, viața copilului de un an a fost salvată de sora sa de cinci ani, care l-a deblocat din scaunul pentru copii în care era prins.