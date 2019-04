Deputat Ion Cupă: "Motiunea pe Energie a picat pentru ca nu avea niciun fundament! A fost un act propagandistic fara legatura cu realitatea"

Motiunile depuse in numele propagandei, în totala sfidare a adevarului nu vor avea succes. Opozitia ar fi trebuit ca inainte să-si faca planul la motiuni eșuate să se uite cu un ochi corect la ceea ce se intâmplă cu adevarat în realitatea Ministerului Energiei condus de ministrul ALDE, Anton Anton, este parerea deputatului ALDE de Dolj, Ion Cupă.

Pentru prima data Romania are o Strategie Energetica Natională. Sunt politici pe termen mediu si lung menite să consolideze, sa dezvolte si sa eficientizeze sistemul energetic national astfel incat importurile de energie sa fie reduse treptat pâna la eliminarea lor iar consumatorul roman sa fie protejat permanent in fata cresterii preturilor. Prin intermediul OUG 114 tocmai acest lucru s-a dorit a fi realizat imediat: protectia populatiei prin limitarea creşterilor de preţuri la energie pentru o perioadă de trei ani. In privinta investitiilor din sectorul energetic s-au luat decizii strategice pentru demararea unor investitii importante. Complexul Energetic Oltenia, spre exemplu, figurează în Planul Naţional de Investiţii 2013-2020 cu două contracte de finanţare pentru reabilitarea şi modernizarea blocului energetic 4, de la Rovinari - de 55 milioane de euro şi Reabilitarea şi modernizarea blocului 7 de la Işalniţa - de 30 milioane de euro cheltuieli eligibile, din care o bună parte au fost rambursate.

"Nu vor fi -așa cum insinueaza Opozitia- 15.000 de mineri dati afara. Pentru prima dată de la înfiinţarea societăţii s-au facut primele exproprieri vitale pentru activitatea CEO fiind emise trei hotărâri de guvern pentru carierele Roşia, Jilţ Sud şi Roşiuţa, şi în prezent fiind în stadiu avansat procesul de emitere a încă două hotărâri de guvern pentru carierele Pinoasa şi Lupoaia. Au fost deasemenea obţinute două hotărâri de guvern pentru scoaterea din circuitul Fondului Forestier National a două perimetre importante pentru carierele Jilţ Nord şi Tismana I.Prin urmare vor fi deschise fronturi de lucru importante care vor asigura locurile de munca. In ceea ce priveste activitatea celorlalte unitati strategice din sectorul energetic national acestea au inregistrat profituri semnificative, efect al unor politici inteligente.", e de părere deputatul ALDE de Dolj.

Nuclearelectrica avut un profit cu 33,9% mai mare în 2018 faţă de 2017, un profit net de 410 milioane de lei şi venituri din vânzarea energiei mai mari cu 12,3% faţă de 2017. A fost restabilită relaţia comercială între Nuclearelectrica şi Compania Naţională a Uraniului, a fost aprobată Strategia de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie primă necesară producerii combustibilului nuclear. "Hidroelectrica a avut, în 2018, cel mai mare profit din istorie, de aproape două miliarde de lei, iar în ceea ce priveşte Romgaz, producţia de gaze a crescut, anul trecut, pentru al doilea an consecutiv, fiind mai mare cu 3,39% decât în 2017. Electrica a obţinut un profit net consolidat de 230 milioane de lei, în creştere cu 34,3% faţă de 2017. Servicii Energetice Muntenia a ieşit din insolvenţă şi este unul dintre marile succese din domeniul energetic. S-a concretizat in sfarsit Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român, un proiect care va atrage investiţii de peste un miliard de dolari în sectorul energetic românesc. Proiectul investitional de la Mintia, o investiţie în ciclu combinat va stabiliza economic, social şi energetic întreaga regiune şi, implicit, România. Proiectul Craiova-Gherceşti, un proiect inovativ în domeniul acumulării de gaze naturale va asigura stabilitate energetica la costuri reduse in intreaga zona a Doljului.", mai spune Ion Cupă.

O miza esentiala a fost pusa in aceasta perioada pe extinderea reţelelor de gaze naturale, la nivel naţional. In pofida obstacolelor de ordin birocratic s-a reusit delocarea acestui proiect ceea ce va aduce mai mulţi români aduşi în reţeaua de gaz, un consum mai mare de gaz în România, mai mult gaz care va fi extras din Marea Neagră şi care va rămâne acasă, in tară. "Dincolo de aceste realizari, sub acest mandat al Presedintiei Romane a UE, s-a reusit inchiderea unui dosar european extrem de dificil care trena de mult, cel legat de Directiva Gazelor. Deasemenea s-au inchis mai multe proceduri de infringement care vizau Romania iar celelalte sapte sunt si ele pe cale de a fi inchise. Acesta este adevarul despre sitiatia la zi in sectorul energetic.", afirma deputalul ALDE, care a adaugat in final: "Motiunea PNL, USR @Co a fost din nou un act eminamente propagandistic fara nicio legatura cu realitatea."