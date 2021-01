Diana Sosoaca in fata institutului Matei Bals. Jandarmii nu au lasat-o sa intre. "Sa isi dea demisia domnul Arafat!"

Senatoarea Diana Sosoaca, de la AUR, a mers vineri la Spitalul Matei Bals, insa nu a putut intra din cauza jandarmilor care i-au interzis accesul. "Este obligatoriu sa existe cel putin o demisie si demisia principala este a domnului Raed Arafat. Se pare ca dansul nu cade niciodata. Domnul Raed Arafat se ocupa mai mult de cum sa abuzeze poporul roman decat cum sa-si faca treaba"- a declarat senatorul Diana Soșoaca.

Dupa cateva contre cu oamenii legii, in care i-a acuzat ca nu respecta poporul roman, Sosoaca a fost abordata de o femeie care locuieste in zona spitalului si care i-a spus ca acolo nu exista caldura si ca oamenii se incalzesc cu calorifere electrice. Sosoaca a cerut demisia guvernului Citu si si-a exprimat dubii in legatura cu incendiul de vineri dimineata, de la Institului Matei Bals, soldat cu decesul a cinci persoane. "Sa speram ca a fost doar un accident si nu a fost ceva de genul: a trebuit sa moara oameni pentru a cadea un guvern. Asta este intuitia mea", a declarat Diana Sosoaca. "Din informatiile mele, au arsuri interne, cumplite. Arsurile interne nu se pot realiza decat daca a fost o arsura pe cale aeriana. Aeroterma nu poate declansa o astfel de explozie. Este vorba de o cantitate foarte mare de oxigen", sustine senatoarea.