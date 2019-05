Eurodezbatere electorala: Rovana Plumb, cea care deschide lista PSD, a dovedit că știe de ce se duce în Parlamentul European

Invitată la o dezbatere electorală la DC News, Rovana Plumb și depășit cu brio contracandidații. Asa a reiesit cel putin din prestatiile acestora. Rând pe rând Victor Ponta și Dacian Cioloș au fost lăsați fără replică în privința proiectelor pe care ei le vor duce în Parlamentul European.

În timp ce Rovana Plumb vorbea despre cum ar trebui ca instituțiile europene să trateze toate statele în mod egal și cum PSD are deja pregătite proiecte pentru ca românilor să li se respecte drepturile, Ponta sau Cioloș îi dădeau înainte cu "gargara de campanie". Am aflat, din nou, că "Ponta a fost un premier sclipitor", că "guvernul lui Cioloș nu a fost corupt", dar nu am aflat nimic despre viitor. Cei doi foști premieri par să trăiască din amintiri și mai puțin cu gândul la viitor.

Candidatul PSD a vorbit, din nou, despre tema dublului standard, una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă România la nivelul UE. În replică, Dacian Cioloș a spus, cu jumătate de gură că se va înscrie în formațiunea lui Emanuel Macron, promotorul ideii unei Europe cu două viteze, proiect ce ar dezavantaja enorm România.

"Acest tip de confruntare arată clar cât de pregătite sunt partidele pentru lupta ce se va da în Europa. Dincolo de sloganurile de campanie, era normal ca partidele românești să trimită oameni cu experiență la Bruxelles, nu doar nume cu notorietate crescută.", sunt de parere social-democratii.