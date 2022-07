Extremă urgență: "Salvați fermierul român!"

Dupa evenimentul AGRIVENTURA, Max Schulman - vicepreședinte COPA-COGECA, având discuții tematice in cadrul evenimentului, a adus in atenția parlamentarilor europeni problemele cu care se confrunta fermierii romani, in ceea ce privește situația de criza din Ucraina, tranzitul cerealelor si impactul asupra prețurilor la cerealele din România!

Astfel președintele comisisiei de agricultura din PE - Norbert Lins (EPP, DE), vicepreședintele Herbert Dorfmann (EPP, IT), vicepreședintele Daniel Buda, au decis sa verifice lucrurile la fata locului, efectuând o vizita in Portul Constanta si in Galați! Dupa vizita la Constanta deja si au cam format o idee despre felul in care a impactat negativ situația din Ucraina asupra României. Astazi dimineata la Galați a fost organizata o intalnire cu reprezentanții Granarilor (Tiberiu Stan si Simona Allice Man) la care a mai participat si Cristina Cionga, Cezar Gheorghe si SS Telehuz. Au fost aduse in atenția demnitarilor europeni problemele de depozitare/de logistica, de transport etc!

"In mod special am punctat faptul ca fermierii romani sunt intr-o situatie de criza care se poate termina intr un mod tragic, prin falimentul acestora daca nu vom găsi soluții rapide! Rapid însemnând cateva luni si nicidecum o proiecție pe termen mediu si lung a acestei măsuri! Am precizat si faptul ca din cauza secetei sunt zone in care pana si plata arendei este un efort, ca plata taxelor la stat devine absolut imposibil de efectuat in aceste condiții! De asemenea am precizat ca fermierul roman respecta toate normele dispozițiile si directivele europene in timp ce noi nu avem nicio certitudine ca si cei din Ucraina fac același lucru, existând din 2016 o asumare a Ucrainei ca se aliniază normelor europene, cerealele intra astazi in România neverificate/conform deciziei EU, cele in tranzit, neavând certitudinea ca acestea nu ramân si in România, astfel concurența este neloială între România si Ucraina! Avem certitudinea ca vocea fermierilor romani s a facut auzita, urmând acum sa trimitem si materiale scrise in acest sens catre membrii comisiei! S-a discutat despre o suma considerabila de bani, rămasă neconsumata din fondurile de coeziune si posibilitatea redirecționării acesteia spre agricultura/fermieri. Urmează sa se discute la nivel guvernamental cat si la nivel european atât despre probleme cat si despre soluțiile viabile care sa scoată fermierii romani/europeni de-altfel,din acest impas! In funcție de cum vor evolua lucrurile vom reveni si va vom comunica toate deciziile /măsurile luate de catre factorii decidenți!", a declarat Simona Man.