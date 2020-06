Fosta consilieră a lui Dragnea: Tudorel Toader a uitat de vacanţa cu Dragnea, de OUG cu dedicaţie pentru fiul său şi de rugăminţile pentru Marieta Safta

Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă, a ieşit la atac după ce fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader a vorbit într-un interviu despre presiunile puse de fostul lider PSD Liviu Dragnea pentru modificarea codurilor penale. Alexandrescu îl acuză pe fostul ministru că a uitat de „OUG cu dedicaţie prin care fiul său a devenit asistent universitar fără concurs”. Nici Dăncilă nu a scăpat: „a uitat de vacanţe”.

Fosta consilieră a lui Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă l-a atacat pe fostul ministru Justiţiei Tudorel Toader după ce acesta a vorbit într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu despre presiunile PSD pentru mutilarea legislaţiei penale. Întrebat dacă fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost cel care îşi dorea cu adevărat aceste modificări, Toader a explicat că i s-a cerut „insistent" să promoveze OUG pentru modificarea Codului Penal.

De cealaltă parte, Anca Alexandrescu îl acuză pe Toader că „a uitat" de vacanţa la Neptun alături de Dragnea, de „rugăminţile fierbinţi" adresate fostului lider PSD, precum şi de „OUG cu dedicaţie prin care fiul său a devenit asistent universitar fără concurs".

„Interesant este insa cum uita domnul Tudorel Toader vacanta petrecuta la Neptun impreuna cu familia alaturi de Liviu Dragnea. Si mai uita cred si despre rugamintile fierbinti pe care i le adresa lui Liviu Dragnea din 2017 pana in 2019 fara incetare ca PSD sa o sustina pe Marieta Safta judecator la CCR. Ah, da si mai uita si despre discutia privind scoaterea presedintelui din circuitul de numire a procurorilor, in care Liviu Dragnea i-a spus ca nu este de acord dar el a promovat legile fix cu aceasta formulare. Si cu siguranta uita si de insistentele la Viorica de a o salva pe doamna Safta atunci cand a devenit incompatibila si a trebuit sa demisioneze din minister. Si da, a uitat si cum domnia sa si doamna Safta blocau toate actele normative ale Guvernului, toti ministrii Cabinetului fiind exasperati ca nu primesc avize. Si uita si despre jignirile inacceptabile la adresa jurnalistilor. Sa nu mai punem la socoteala si OUG cu dedicatie prin care fiul sau a devenit asistent universitar fara concurs. Ah, si desigur Ordinul de ministru prin care se facea notar ca sa-si aduca fiul de la ‘tara' la oras... Stati ca am pierdut sirul...", a răbufnit Anca Alexandrescu pe Realitatea din PSD.

Nici Viorica Dănclă nu a scăpat de asaltul fostei consiliere. Fostul premier a confirmet ieri în exclusivitate pentru Adevărul, dezvăluirile făcute de Tudorel Toader în legătură cu presiunile exercitate de Liviu Dragnea pentru a scăpa de puşcărie. Viorica Dăncilă spune că întâlnirea pe tema amnistiei şi graţierii a avut loc la sediul PSD din Băneasa, unde Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu au susţinut varianta ordonanţei de urgenţă. „Eu mai mult am ascultat", a rememorat Dăncilă.

Cu toate astea, Anca Alexandrescu susţine că Viorica Dăncilă a „uitat cum s-a dus la Timmermans să-i explice" despre ordonanţele pregătite de PSD pentru legile penale, precum şi că a uitat de „vacanţele la munte şi la mare" alături de fostul lider PSD.

„Dar Viorica oare ce isi mai aminteste? Hai ca e interesant! Cum s-a dus la Timmermans si i-a explicat ca trebuie dat OUG de armonizare a deciziilor CCR? Ah, asta nu? Cum s-a vazut cu abasadorul SUA la UE sa ii explice nedreptatile din justitie? Nu-si aminteste? Sunt sigura ca Ana Birchall le poate aminti si Vioricai si lui Tudorel muuulte! Sau poate isi aminteste de vacantele la mare, la munte, cand juca ping pong cu domnul presedinte! Ah, nu-si mai aminteste! Dar poate despre Legea apelor minerale? Sau Legea minelor? Nu? Sunt sigura insa ca unii isi amintesc. Si sunt la fel de sigura ca atunci cand lui Liviu Dragnea i se va aproba sa vorbeasca cu presa, va confirma tot ce am spus mai sus. Unii au memoria scurta, sau selectiva... sau mult tupeu si cu siguranta nu au caracter!", a adăugat Anca Alexandrescu.