Gabriel Mutu, in fata atacurilor "unui candidat" ce-l acuza de mesaje negative: "M-am ghidat în viață după principii care au la bază fairplay-ul!"

Gabriel Mutu, candidatul PSD la primaria sectorului 6 din Capitala si cel care detine aceasta functie din mandatul precedent, are un mesaj pe Facebook vizavi de faptul ca alti contracandidati il ataca publicand pe unde apuca fake-news.

Mutu, considera ca locuitorii sectorului 6 au vazut cu ochii lor ce este adevarat si ce nu, care sunt realizarile sale, cat despre batalia politica din campania electorala are un singur mesaj central: "Întotdeauna m-am ghidat în viață după principii care au la bază fairplay-ul!"

"Vad ca un candidat ma acuza de mesaje negative. Domnule candidat, cautati in randul partidelor de dreapta, pentru ca acolo veti gasi vinovatii. Nu prezentati minciuni la adresa mea pentru ca nu este fair-play. Eu am prezentat doar ce am facut in acesti patru ani si nu v-am atacat niciodata. Eu stiu ca oamenii vor sa vada proiecte concrete, vor sa vada o buna administratie si nu politica. Va salut cu ganduri bune!", spune Gabriel Mutu in filmarea postata pe pagina sa de Facebook.

Filmarea integrala a mesajului lui Gabriel Mutu: