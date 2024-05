Gabriela Firea: Finalizăm proiectul Ciurel - Centru București și Prelungirea Ghencea (P)

Lupta pentru București scoate la lumină cele mai bune și mai așteptate proiecte pentru bucureșteni. Senatoarea Gabriela Firea care a surprins până și pe cei mai sceptici critici a propus un program amplu pentru modernizarea, dezvoltarea și extinderea infrastructurii rutiere și de locuințe din București.

Într-o postare pe pagina de Facebook, vorbește despre viitorul sectorului 6 pe care l-a prezentat locuitorilor de aici în timpul unei întâlniri pe care a avut-o cu ei și pentru care existau planuri de modernizare și extindere a infrastructurii rutiere încă din mandatul anterior de primar general.



"Finalizăm drumul de la Ciurel până la Centura București, modernizăm bulevardul Prelungirea Ghencea, construim noua șosea de la strada Brașov la Șoseaua Alexandriei și terminăm complexul de locuințe sociale din zona Ghencea. Sunt promisiunile ferme pe care le-am făcut locuitorilor din Sectorul 6, la întâlnirea cu aceștia.

Nu există niciun motiv plauzibil pentru care în ultimii patru ani nu a fost continuat proiectul Ciurel - Centura București. Am finalizat Podul Ciurel, preluat în 2016 la 10%. Pentru drumul expres de la Ciurel la bulevardul Uverturii am refăcut traseul, pentru a afecta puține imobile, am lăsat proiectul gata și echipele în șantier gata să înceapă. Ce a urmat știu cel mai bine bucureștenii din Sectorul 6.

Le fel s-a întâmplat cu lărgirea la patru benzi din Prelungirea Ghencea. În ultimii 4 ani, s-au găsit doar motive și explicații pentru ce nu se poate face, dar nu și soluții pentru a se face. Nu a fost finalizat nici măcar tronsonul început și lăsat în stadiu avansat în mandatul meu. Pentru restul drumului....încă mai durează. E doar un proiect care împlinește aproape 24 de ani de la „naștere". Am fost prima echipă care s-a apucat efectiv de lucru acolo.

Am lăsat în lucru documentația pentru două noi drumuri importante în Sectorul 6: legătura cu sectorul 5, prin prelungirea străzii Brașov până la șoseaua Alexandriei, și o ieșire nouă în Centura București, dinspre cartierul Giulești-Sârbi", a scris Gabriela Firea pe pagina de Facebook.

În punerea în aplicare a planurilor pentru București, un rol important îl vor avea primarii d sectoare pe colaborarea cărora se bazează Gabriela Firea: "Este foarte important să facem echipă la București, primarul general cu primarii de sectoare, după alegerile din 9 iunie. Am certitudinea că vom putea dezvolta definitiv cel puțin infrastructura rutieră a orașului.

Sunt convinsă că în Echipă pentru București vom realiza toate aceste obiective și multe altele. Trebuie să transformăm Capitala în „Orașul dorit de oameni", a precizat senatoarea Firea.

Până la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei candidații mai au doar câteva zile să convingă bucureștenii cine merită votul lor de încredere. Promisiunile neacoperite sau proiectele realizate pentru o viață mai bună a bucureștenilor?