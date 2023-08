Gheorghe Carciu, DRP: "Taberele ARC inseamna conectare cu identitatea romaneasca, educatie, distractie si suflete romanesti unite"

Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) a marcat joi, 24 august 2023, la Botosani, inchiderea celei de a XIV-a editii a Programului de Tabere ARC, printr-o serie de intalniri cu parteneri, colaboratori, cadre didactice si voluntari si un spectacol oferit de tineri artisti, participanti in acest program.

"Am incheiat cu emotie si multe amintiri placute editia a XIV-a a Taberelor ARC. Si anul acesta am creat un ARC peste timp si peste spatiul geografic, singurele care despart Romania de comunitatile romanesti din afara granitelor. Peste 5000 de copii si-au creat legaturi de suflet intre ei si, foarte important, cu tara mama. La anul, speram sa (re)vedem mai multi copii acasa.

Taberele ARC inseamna conectare cu identitatea romaneasca, educatie, distractie si suflete romanesti unite. Le multumesc tuturor partenerilor institutionali, colaboratorilor, voluntarilor si nu in ultimul rand colegilor, adica tuturor celor care au facut posibil acest proiect.

Sa ne revedem cu bine si la anul, dragi copii romani de pretutindeni! ", a declarat demnitarul DRP.

Timp de 8 saptamani, peste 5000 de copii si tineri din diaspora si comunitatile istorice, din 24 de state ale lumii, alaturi de insotitorii lor, au venit in Romania in cele sase centre de agrement de la: Sangeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud; Codrii de Arama, judetul Botosani; Sacelu, judetul Gorj; Caprioara, judetul Hunedoara; Oglinzi, judetul Neamt; Sulina, judetul Tulcea.

De asemenea, peste 180 de profesori, 120 de voluntari si 500 de colaboratori si parteneri s-au alaturat acestui proiect prin care tanara generatie de romani de pretutindeni a avut oportunitatea de a descoperi Romania prin intermediul activitatilor din cadrul acestor tabere.

Timp de sapte zile, fiecare serie a avut un program diversificat, cu ateliere de istorie, limba romana, geografie, istorie, pictura si creatie, spiritualitate, muzica, teatru si arta, jocuri sportive si activitati cu caracter preventiv desfasurate cu autoritatile locale (antidrog, prim-ajutor, politie, pompieri).

In plus, in perioada iulie - august 2023, au fost organizate peste 60 de excursii la cele mai importante obiective turistice si culturale din zonele mentionate.

Prin intermediul programului de Tabere ARC, DRP isi propune sa faciliteze interactiunea si dialogul intre tinerii din comunitatile istorice si tinerii din diaspora, sa contribuie la imbunatatirea abilitatillor acestora de a comunica in limba romana, sa conecteze participantii la valorile patrimoniului romanesc si sa promoveze imaginea Romaniei in randul etnicilor romani din afara granitelor tarii.

***

Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Agentia Nationala pentru Sport, a organizat in acest an cea de a XIV-a editie a programului de Tabere ARC, dedicat tinerilor romani din afara granitelor tarii.