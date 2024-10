Gigi Becali s-a supărat pe George Simion: "Va trebui să dea o explicație, m-am simțit jignit. Nu stie ce spune!"

Gigi Becali reacționează după ce George Simion l-a numit iscoadă. Omul de afaceri a mărturisit la Realitatea PLUS că s-a simțit jignit, dar că-l sprijină în continuare pe Simion, pentru că nu vrea să facă jocul adversarilor AUR. Cu toate acestea, Becali așteaptă ca Simion să vină cu o serie de lămuriri privind afirmațiile pe care le-a făcut la adresa sa.

După ce Becali a lansat zilele trecute, mai multe scenarii politice, George Simion a reacționat, numindu-l pe omul de afaceri „iscoada perfectă". „Nea Gigi, mi-a zis tot, cum a vorbit cu Hrebenciuc. Nea Gigi este iscoada perfectă, din punctul meu de vedere, pentru a capta niște informații de la adversarii noștri politici", a afirmat Simion. Într-o altă intervenție, la un post de radio, George Simion a relatat că i-a spus latifundiarului din Pipera „Bine, poți să candidezi, te punem pe liste, dar nu îmi impui mie ce zic prietenii tăi". Aceste afirmații l-au deranjat pe Becali, după cum a declarat la Realitatea PLUS. Omul de afaceri a precizat, din start, că așteaptă unele lămuriri și că îl susține în continuare pe liderul AUR. Întrebat dacă așteaptă scuze, omul de afaceri a afirmat că nu este cazul. „Între bărbați nu se cer scuze. El trebuie să revină și să spună că poate s-a exprimat greșit, poate l-a luat gura pe dinainte. Are inteligența să facă asta. Nu plec din AUR și nu vreau să-i fac necaz și să fac jocul dușmanilor lui."

„Cred că nu știe ce înseamnă iscoadă. Va trebui să dea o explicație, probabil că l-a luat gura pe dinainte. L-am sunat azi, nu mi-a răspuns. El trebuie să se gândească bine ce vorbește despre mine, că eu nu sunt ca ceilalți membri AUR. Iscoadă înseamnă întuneric, cameleon, care trage de limbă. A spus că m-a pus pe listă. Acum 2 ani, când i-am dat dar la nuntă, i-am spus "O să candidez eu dacă-i va fi de ajutor!". Eu îmi apăr onoarea și-l apăr pe George Simion în continuare. Este adevărat că mi-a zis "Nea Gigi, să nu mă oprești de la anumite acțiuni" și are dreptate, că e partidul lui. Dar n-a fost niciodată vorba că te pun pe listă. M-am simțit jignit, că altfel mă smeream. M-am gândit să mă smeresc, dar e în joc onoare mea. Nu că "te pun pe listă", putea să spună, eventual "Nea Gigi, ești pe listă!" Este adevărat că mi-a mai zis să nu-i impun persoane, că i-am zis să nu se ia de Hrebenciuc, că e prietenul meu iar el a zis că e politică și am înțeles, m-am gândit că nu o să se supere Viorel, că înțelege lucrurile astea. În rest, nu am impus niciun prieten, i-am spus că am intrat doar să-l ajut, ce-mi mai trebuia mie politică? Că mai ziceau unii că vreau să-i iau partidul. Păi la 67 de ani mai conduci un partid?! Când a spus iscoadă a fost cel ma jignitor. ȘI când a zis că m-a pus pe listă a fost degradant, eu am fost dintotdeauna un uriaș printre pitici. Adică, vezi doamne, îmi făcea un favor! Păi candidam independent, dacă era așa", a precizat Becali.