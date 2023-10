La Fitionești în Vrancea, o localitate de numai 1262 locuitori: Investiții de peste 6,5 mil euro numai în anul 2022 și de 3 mil euro într-un parc de panouri fotovoltaice

Din raportul primarului Iordache Cazacu edil al comunei Fitionești Vrancea am aflat că în localitatea de numai 1262 locuitori au fost făcute în anul 2022 investiții de peste 32,5 mil RON (circa 6,5 mil e), iar acum este în implementare un parc fotovoltaic în valoare de circa 3 mil euro.

''Modernizare drumuri de interes local, comuna Fitionești, județul Vrancea" finanțat prin programul PNDL II, cu o valoare a lucrărilor de construcții de 5.424.216 lei, executate, fiind modernizate drumuri comunale in lungime de 6,7 km.

Un alt obiectiv a fost ''Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate menajere, comuna Fitionești, județul Vrancea" finantat prin programul PNDL I, cu o valoare a lucrărilor de construcții de 14.384.223 lei, executate deja, cuprinzând realizarea rețelei de canalizare în lungime de 15.259 m din care sistem gravitațional 10.194 m, vacumatic 5.065 m, statie de epurare de 800 mc/zi și doua stații de vacuum, totodată au existat unele schimbări de soluții privind sistemul vacumatic, realizându-se deja recepția obiectivului.

Un al treilea obiectiv important a fost "Extindere, modernizare rețele a apei potabile", obiectiv cu o valoare a lucrărilor de 4.934.255 lei, executate și care cuprind și modernizarea rețelelor de distribuție a apei potabile și este finanțat prin Compania Nationala de Investiții. Lucrarile sunt finalizate in procent de I00%, iar prin acest obiectiv este asigurată apa potabilă necesara comunei prin mărirea capacității de înmagazinare. Tot în cadrul acestui proiect au fost montate apometre i regulatoare de presiune pentru fiecare gospodarie pe domeniul public fapt ce a condus la eliminarea avariilor de rețea.

"Extindere rețea de canalizare în comuna Fitionești, județul Vrancea'' cu o valoare a lucrarilor de 7.611.501 lei, cuprinde extinderea conductelor de canalizare in sistem gravitational in lungime de 7.352,3. În noiembrie 2022 a fost semnat contractul de finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny", fiind printre primele proiecte aprobate din județul Vrancea. Ordinul de începere a lucrărilor a fost eliberat, începând efectiv execuția lucrărilor.

Tot în cadrul Companiei Naționale de Investitți a fost aprobată solicitarea comunei de includere in subprogramul - lucrari în primă urgență a obiectivului de investitii "Punere în siguranță și protecție drumuri calamitate în urma inundațiilor din anul 2018" ce are ca scop modernizarea drumurilor comunale rămase neasfaltate. Prin acest program se vor modemiza drumuri in lungime totala de 6,78 km.

În cadrul programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public documentația depusă in vederea finanțării a fost aprobata pentru obiectivul "Eficientizarea și modernizarea iluminatului public in comuna Fitionești", ce are ca scop modemizarea iluminatului public al localității.

Datorita procedurii de implementare și a modului de lucru privind accesarea programelor de finantare prin AFIR, este îngreunată etapa de includere în program a proiectului de investiții "Dotarea Serviciului Voluntar de Situații de Urgență cu autobasculante, comuna Fitionești" în urma caruia va fi achiziționată o basculantă cu bena echipată cu lamă pentru deszăpezire și răspânditor material antiderapant. De asemenea in cadrul Serviciului pentru situatii de urgenta a fost achizitionata sirena de alarmare a populatiei.

La sfârșitul anului 2022 am demart procedura de implementare a unui proiect ce prevede montare de panouri fotovoltaice având ca scop asigurarea energiei electrice pentru instituțiile publice din comună (serviciu de apă, primărie, școli, centru îngrijire bătrâni) precum și iluminatul public. Un proiect ce se va ridica la o valoare de peste 3 milioane de euro.

M.G.G.