Liviu Dragnea susține că a fost forțat în pușcărie să se vaccineze: "Nu mi s-a dat posibilitatea să decid!"

Fostul presedinte al PSD susține că în detenție s-a îmbolnăvit de Covid și ulterior s-a vaccinat, altfel pierdea dreptul la muncă. Liviu Dragnea, a declarat într-o emisiune TV, că s-a vaccinat la Penitenciarul Rahova, dar ca nu i s-a dat dreptul sa se decida daca e bine sau nu.

„Am fost vaccinat la Rahova. Nu m-am vaccinat, am fost vaccinat. Am avut și Covid în decembrie, anul trecut și în aprilie-mai mi s-au făcut cele două vaccinuri. Nu ai cum să nu le faci acolo. Nu mi s-a dat posibilitatea să decid, așa cum nu i s-a dat posibilitatea nimănui din sistem. Dacă nu te-ai fi vaccinat erai scos de la muncă. Eu de abia fusesem repartizat la muncă după nouă luni de izolare în celulă și nu am mai riscat", a afirmat fostul lider social-democrat Liviu Dragnea.