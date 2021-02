Lucian Bode o ironizeaza pe Diana Sosoaca dupa ce s-a plans ca a fost bruscata de bodyguarzi la "Marius Nasta": "S-a impiedicat?!"

Lucian Bode, ministrul de Interne, a ironizat-o pe senatoarea Diana Sosoaca, dupa ce aceasta a facut scandal la spitalul Marius Nasta, din Capitala. Ea s-a plans ca a fost bruscata de bodyguarzi in momentul in care a incercat sa intre in curtea spitalului.

"S-a impiedicat, sau ce? Nu stiu", a raspuns Lucian Bode luni, 22 februarie, cand jurnalistii l-au intrebat despre aceasta situatie. Un paznic al spitalului a incercat sa o opreasca pe Diana Sosoaca sa intre in curtea spitalului, moment in care senatoarea a inceput sa fie agresiva. Ulterior, s-a plans ca a fost bruscata.

"Alo, sunt senator! Ia mana de pe mine! N-ai voie, ia mana de pe mine! Asta e abuz in serviciu! Ia mana de pe mine, ca n-ai voie sa pui mana pe mine! Da-te la o parte, ca ai cuvantul meu ca vei pati ce va pati un om care se opune unui demnitar. Ce-ati ajuns voi, in Romania, bodyguarzii, sa omorati oamenii pe strazi? Sunteti vai de capul vostru", a spus Diana Sosoaca.