Lucian Romascanu, purtatorul de cuvant al PSD: "Astazi va fi dat votul de respingere a OUG privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii"

Purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romascanu a spus ca miercuri, 19 august, va fi dat votul decizional, in plenul Camerei Deputatilor, privind respingerea OUG care prevede cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. El a adaugat ca PSD se asteapta ca "presedinte de facto al PNL" Klaus Iohannis sa nu promulge apoi legea de respingere, ci sa sesizeze Curtea Constitutionala.

"Astazi (miercuri - nr.) va fi votul de respingere a ordonantei de urgenta in Camera Deputatilor. Depinde ce ar trebui sa faca in sensul celor pe care le spune Constitutia si ce ar trebui sa faca in sensul functiei de presedinte de facto al PNL. Normal ar trebui sa promulge Legea de respingere a ordonantei si sa inteleaga ca un drept castigat prin lege adoptata in Parlament nu poate fi schimbata printr-o ordonanta de urgenta, mai ales ca s-a pronuntat si Curtea in acest sens. Din experienta noastra in ceea ce priveste abordarile domnului presedinte, ne asteptam sa o conteste la Curte", a afirmat Lucian Romascanu, la finalul Cex al PSD de miercuri, intrebat ccum se asteapta sa actioneze seful statului.

Comisia pentru munca a adoptat marti raport pentru respingerea ordonantei de urgenta care vizeaza cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Camera Deputatilor va vota in plenul de miercuri,care incepe la ora 16.00, proiectul de lege, in calitate de for decizional. Senatul a adoptat martea trecuta, 11 august, proiectul de lege care prevede respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, la finalul sedintei de Guvern din 29 iulie, ca, la 1 septembrie, copiii vor primi marite alocatiile aferente lunii august. Copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani vor primi 185 de lei, iar cei de pana la 2 ani sau cei de pana la 18 ani, daca au dizabilitati, vor primi 369 de lei. Alte patru cresteri, cu cate 20 la suta, sunt prevazute in 2021 si 2022.