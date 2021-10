Marcel Ciolacu: "Domnule Cîțu aș fi curios sa aflu ce consumati!"

Marcel Ciolacu a avut un discurs in parlament la motiunea de cenzura in care a acuzat guvernul Florin Cîțu de crima la adresa poporului român prin criza generata in sistemul medical dar si crizele socio-politice si economice.

Presedintele PSD a facut in timpul discursului sau si o insinuare care a sarnit hohote de ras in sala: "Domnule Cîțu, am inteles ca nu stiti pretul la paine pentru ca nu consumati paine... As fi curios sa aflu, insa, ce consumati dvs?" Asta dupa ce s-a speculat ca premierul n-ar fi strain de consumul de anumite substante, mai ales in glumele internautilor de la Facebook, care dupa ce Florin Cîțu a afirmat ca Romania e pe crestere economica spectaculoasa si ca venitul mediu al romanilor este de 3.000 de euro l-au intrebat: "Domnule ministru spuneti-ne ce consumati de se vede asa, ca vrem si noi!" Marcel Ciolacu si-a incheiat discursul: "Florine, Supermane, vezi ca ai cazut in cap!"