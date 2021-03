Marcel Ciolacu, raspuns dur la acuzatiile Vioricai Dancila: "Pentru frustrari, anxietati, depresii, exista specialisti"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu a citit cartea fostului lider social-democrat Viorica Dancila si a afirmat, dupa ce i-a fost citit un pasaj din volum, ca "pentru frustrari, anxietati, depresii, exista specialisti", dar ca el nu se incadreaza in aceasta categorie.

Marcel Ciolacu a fost intrebat, duminica, la Prima TV, daca a citit cartea Viorica Dancila si a raspuns: "Nu, mi-a dat-o domnul Vasile Dancu, mi-a dat-o cadou, nu am apucat. E in tipla, in continuare". Marcel Ciolacu a adaugat ca isi respecta colegii, dar pentru frustrari sau depresii exista specialisti, dupa ce i-a fost citit un pasaj din volum. "Eu respect toti colegii, mai ales doamnele. Pentru frustrari, anxietati, depresii, exista specialisti. Nu ma incadrez printre ei. ii doresc multa sanatate si un viitor cat mai bun. Nu acuz pe nimeni de nimic. Am facut o sugestie. Ii doresc sanatate multa si ne vedem fiecare de drumul nostru", a declarat Marcel Ciolacu, care a mai precizat ca nu el ca lider intocmeste listele cu candidati la Parlament, dupa ce in spatiul public au aparut discutii ca Viorica Dancila nu s-a regasit printre candidatii la Parlamentul Romaniei. "Listele de parlamentari le fac presedintii de filiale. Nu am promis nimanui, nimic", a declarat Ciolacu.