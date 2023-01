Mircea Geoană după atacul cu Flacara Violet când a mers la spital pentru analize: "Medicii au zis că nu au mai văzut așa ceva!" VIDEO

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a povestit in podcastul lui Damian Drăghici că, după după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2009 și pe fondul unor stări inexplicabile, a luat decizia de a merge la medic pentru un control. In alegeri, familia Geoana, ca si alti membri ai PSD au acuzat "atacuri paranormale" cu Flacara Violet din partea echipei lui Traian Băsescu.

Ceea ce aveau să descopere medicii atunci când i-au facut analize minutioase, inclusiv asupra biocampului energetic, povesteste Mircea Geoană: "Au zis că nu au mai văzut așa ceva". Secretarul adjunct al NATO continuă: „După alegerile din 2009, m-am dus la un control. M-au pus medicii pe niște aparate și mi-au măsurat un fel de intensitate energetică. Au început să se cheme unii pe alții: doctorii cu asistentele. Se uitau la mine ca la un cobai. Aveam un nivel de energie atât de scăzut încât spuneau: `dar puteți să mergeți?! auziți bine?!` Și am stat câteva zile așa... m-am adunat, m-am speriat și apoi m-am dus din nou la medic. Rezultatul analizei era normal. Mi-au spus că nu au văzut în viața lor pe cineva care să fie atât de epuizat emoțional și energetic și, după câteva zile, să-și revină. Cazul meu a fost extrem. Ce vreau să zic este că trebuie să ai răbdare cu tine.", a spus Mircea Geoană la podcastul lui Damian Drăghici.

La începutul anului, Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a fost invitatul lui Marius Tucă într-o ediție transmisă live de Gândul. Fiindcă s-au făcut foarte multe speculații în legătură cu starea sa de sănătate, Marius Tucă l-a întrebat pe Mircea Geoană cum se simte. Invitatul a precizat că a avut o sperietură, dar în momentul de față este bine. „Sunt bine. Am avut o sperietură. Har Domnului și fiindcă am o genă bună, m-a ajutat să trec peste hop. Am avut o sperietură care a trecut. Ne uităm înainte", a spus Mircea Geoană. Mircea Geoană a spus că starea lui de sănătate este bună, se simte bine și că merge înainte.

Reamintim ca după dezbaterea finala televizata a alegerilor din 2009, in care Geoana candica impotriva lui Băsescu (la celebra fotografie "din jacuzzi-ul" lui Sorin Ovidiu Vîntu), Mihaela Geoana si alti membri ai PSD au acuzat un atac paranormal cu Flacara Violet, prin mediumul Aliodor Manolea, după cum e relatat si de presa vremii. Mihaela Geoana: "Cred ca a fost atacat energetic foarte mult, erau chiar in sala oameni care lucrau la acest lucru. Nu stiu daca e o teorie sau alta, dar era pur si simplu paralizat, n-a fost tot timpul, au fost anumite bucati, care erau probabil decisive. Cred eu, e o parere personala. Cred ca el le-a simtit atunci. Vreau sa spun ca am simtit foarte mult eu personal, nu aveam energie, nu ma puteam concentra, nu puteam face lucruri, nu eram eu".

Mircea Geoana, după pierderea alegerilor din 2009: "Stiu ca exista in serviciile de informatii occidentale si in cele sovietice din spatiul ex-comunist o intreaga cercetare in jurul acestor subiecte, cu energie si cu chestii de genul acesta. Multa lume crede. Domnul Basescu crede in mod sigur, pentru ca a folosit si foloseste aceste tehnici, inclusiv oameni pe care i-am vazut eu la Palatul Cotroceni, care fac parte din aceasta categorie... Am vazut in timpul dezbaterii, deci in dezbaterea respectiva, oameni care lucreaza cu Basescu pe acest domeniu, prezenti exact in dreapta camerei de luat vederi. Ce faceau, ce nu faceau, nu stiu, dar i-am vazut cu ochii mei, ii stiu cine sunt si i-am vazut si la palatul prezidential dupa aia, la Cotroceni, in timpul discutiilor cu partidele politice."