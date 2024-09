Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, a făcut o gafă monumentală, în direct la PRO Tv, în emisiunea Andreei Esca. Vorbind despre Regele Mihai, i-a urat acestuia 'sănătate!'. Regele Mihai a murit pe 5 decembrie 2017, în Elveția.

„Prea suntem întunecați și supărați. Cred că putem să ne autodepășim și pun tot ce am mai bun: toată pasiunea mea, tot ce știu mai bine, ce am învățat în toți acești ani, și la NATO și înainte, le pun în slujba țării mele. Dacă nu ar fi fost vremurile acestea complicate, aș fi spus: „Lasă, că merge și-așa." Mă întorc la ceea ce a spus Regele Mihai în 2011, când a împlinit 90 de ani - Dumnezeu să-i dea sănătate. Am fost în Senat când a avut ultimul discurs, unul foarte important, în care a spus că țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți. Astăzi, România nu are cârmuitori nici drepți, nici pricepuți', a spus Mircea Geoană.