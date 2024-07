Mitul cheltuielilor sociale mult ridicate, demontat. Conform INS, ponderea cheltuielilor sociale în PIB a scăzut în primul an de când PSD a venit la guvernare (P)

Social democrații au fost îndelung criticați pentru măsurile de protecție socială, mai exact pentru fondurile alocate susținerii categoriilor vulnerabile fără venituri sau cu venituri foarte mici. Cele mai recente date INS infirmă afirmațiile opoziției și arată un buget în scădere pentru cheltuielie sociale în 2022, față de 2021.

Una dintre frecventele critici lansate de opoziție asupra actualei guvernări, aceea că sunt cheltuiți mult prea mulți bani pentru protecția socială, este contrazisă acum de statisticile INS. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că ponderea cheltuielilor de protecție socială în Produsul Intern Brut a fost în 2022 de 16,2%, în scădere cu 0,4% față de anul 2021.

PIB-ul României, la cote istorice

Mai mult, PIB-ul a înregistrat o creștere economică importantă în ultimul an. PIB-ul României a atins 1.600 mld. lei în 2023, la un an de la intrarea PSD la guvernare. Este cel mai înalt prag din istorie, România a douăsprezecea putere economică din Europa, după Danemarca și în fața Cehiei, Finlandei sau Portugaliei.

Asta se datorează avântului economic înregistrat de țara noastră odată cu începerea guvernării PSD, prin măsurile pe care social democrații le-au introdus atât în controlul piețelor cu creșteri de prețuri speculative, protejând puterea de cumpărare a cetățenilor vulnerabili, cât și în investițiile prin fonduri guvernamentale și europene în infrastructură și industrie.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%

Banii pentru cheltuielile sociale, pentru seniori sănătate și combaterea saraciei

Protecția socială a fost orientată mai ales către persoanele vârstnice, în proporție de 49,9%, sau vulnerabile din punct de vedere al sănătății, în proporție de 27,9%. Măsurile social democrate sunt menite să protejeze întotdeauna aceste categorii, deoarece stabilizarea lor înseamnă implicit scăderea pragului de sărăcie sau boală la nivel național, lucru care impactează pozitiv tot economia.