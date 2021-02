Monica Pop despre Clotilde Armand care a tăiat finanțarea pentru patru spitale din București: „Este o gafă politică extraordinar de mare"

Monica Pop, fostul manager al Spitalului de Urgenţe Oftalmologice, a făcut declarații acide la adresa primarului Sectorului 1, după ce actualul edil a hotărât să sisteze finațarea pentru patru mari spitale din București.

Monica Pop a declarat că nu este surprinsă de decizia edilului de la Sectorul 1: "M-am așteptat de când am văzut cine e primar la Sectorul 1. Va fi mai greu ca până acum, dar de vom descurca. Să nu creadă ea că nu ne vom descurca. Este o gafă politică extraordinar de mare, urâțește un primar. Ar fi trebuit să suplimenteze fondurile."

Pop spune că utilitățile unui spital sunt mari, iar finanțarea primăriei era un lucru important. "Faptul că ne plăteau utilităţile este un lucru foarte important şi, vă daţi seama ce utilităţi sunt la un spital. Fiecare spital avea anual o alocaţie bugetară. Din banii respectivi noi făceam un raport cu ce ne trebuie şi făceau ei [primăria]. Într-un an, ne-au cumpărat generator electric, este un lucru extraordinar", a spus Monica Pop .

„Nu prea înțelegem decizia, nici temeiul legal al ei. Spitalele din București au trecut, din 2002, în proprietatea publică a Municipiului București. Noi nu putem întreține clădirile pe care le avem. Noi primeam bani de ultilități, gaze și lumină, dar cel mai important era ce se întâmpla asupra clădirilor, verificările generatoarelor și aparaturii din ATI, ignifugare, verificarea centralelor termice și altele. Eu sper să nu fie așa ceva, să se răzgândească, altfel vom avea un gol de patru milioane de lei.

La minister mi s-a spus că clădirile vor fi trimise la Primăria Municipiului București. Ministerul, chiar dacă e ordonator principal de credite, nu de poate da bani. Nu se poate discuta cu doamna primar! Nu poate fi găsită! Eu nu am reușit. Ce poate fi de spus? Să nu lase copiii deoparte. Noi tratăm peste 20.000 de copii pe an, consultăm peste 800 de copii pe zi. Noi nu putem lua servicii de pază nici prin achiziții directe. Am rămas fără pază pe timpul nopții", a transmis Alexandru Ulici, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu.