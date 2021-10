Mungiu-Pippidi îl vrea premier pe Arafat și introducerea unor restricții dure: Vaccinare obligatorie și transport intern cu certificat verde!

Într-un editorial publicat pe platforma România Curată, politologul Alina Mungiu-Pippidi susține că singura variantă pentru rezolvara crizei sanitare este instalarea lui Raed Arafat în funcția de prim-ministru și introducerea unor măsuri de protecție sanitară severe.

„Nimeni nu are curaj să ia măsurile care trebuie, deci putem avea doar un singur prim ministru în ceasul în care am ajuns să concurăm doar cu Peru la morțile în exces și doar cu bulgarii la număr de morți la zece minute. Pe Raed Arafat, dacă ne mai salvează viața o dată. Pe urmă o să vedem cum îl apărăm de haită, că oricum asta facem de vreo zece ani în timpul liber, dar ne trebuie un om care să nu vrea să rămînă în politică, și care să nu meargă la aprobarea unuia din oportuniștii ăștia, ci să aibă puterea de a lua decizii singur. Mai puneți niște oameni de la BNR sau Consiliul Fiscal la alte ministere economice și ăsta e tot guvernul", scrie Pippidi, care și-a pierdut tatăl „celebru profesor la medicină, mort ca orice pacient care stă mai mult de două săptămîni la ATI, de infecții pe care nu le avea cînd a intrat în spital, deși a fost îngrijit în mod excepțional".

Alina Mungiu-Pippidi propune și o listă de restricții pe care Raed Arafat, odată ajuns prim-ministru, să le implementeze:

- Vaccinarea obligatorie pentru tot sectorul public înainte ca virusul să producă mutații (nimeni nu mai poate veni la lucru fără certificat verde).

- Limitări drastice de deplasări externe între localități, de zece zile Bucureștiul și Ilfovul s-au infectat reciproc și pe restul țării, carantina voastră e ineficientă sau inexistentă. Nimeni nu trebuie să mai iasă din localitățile infectate fără motive de forță majoră. INSP de care am rîs cu toții are o propunere bună. Îmi cer scuze, or mai fi avut și altele, dar nu or fi avut libertate politică. Și Ludovic Orban, și Florin Cîțu au călcat în picioare opiniile experților, au mințit și au falsificat realitatea, nu mai merită să conducă nici o morgă, darămite un partid sau o țară.

- Nici un fel de transport intern fără certificat verde, nu mai e voie să se urce nimeni în tren, avioane interne sau autobuze de cursă lungă nici măcar între localități necarantinate.

- Stabilirea unor reguli clare pentru magazinele alimentare, unde se intră fără certificat verde, adică o suprafață de 20 metri pătrați de consumator și amenzi drastice pentru managerii care permit orice fel de coadă în interior, deși au scris pe jos distanță 2 m, că din păcate consumatorii se poartă adesea ca niște animale, nu știu să citească și au pasiunea înghesuielii. Să se înghesuie afară. Dacă vreți doar 12 m treceți la măști FP2, ca în Germania.

- Înțelegerea clară că trebuie restricții pentru a preveni infecțiile, că de la terapie intensivă nu scapă nimeni, putem adăuga oricîte paturi. Vorbesc ca persoană privată care tocmai și-a pierdut tatăl, celebru profesor la medicină, mort ca orice pacient care stă mai mult de două săptămîni la ATI, de infecții pe care nu le avea cînd a intrat în spital, deși a fost îngrijit în mod excepțional. Dar asta e limita excepționalului în vechile spitale românești. E o limită de timp.

- Anchetă epidemiologică la fiecare caz cu identificarea și carantinarea contactelor.

- Anunțarea zilnică a numărului de infecții noi, infecții totale, persoane care intră la ATI și persoane care ies, vindecate sau prin deces, ca și - mai ales - a ratei de reproducere R, cel mai important element de prognoză. Dacă astăzi un infectat generează unul mîine R=1, la ora asta pare că suntem bine peste, dar nu trebuie să ghicim. Nu vă e rușine că trebuie să ne uităm pe agenții internaționale ca să vedem realitatea, că nu există un sit oficial onorabil unde să se publice intern situația cu aceiași indicatori statistici ca peste tot în țările civilizate?

- CNA, cea mai impotentă instituție a statului, nu pe ursul Arthur ar trebuie să-și verse focul și să-și piardă timpul, arătînd că nu e mai deștept decît ăia pe care îi sancționează, ci pe orice dezinformare sau îndemn la a sabota sănătatea publică prin orice mijloace media și indiferent cine le-ar colporta, de la Budeanu la Ciutacu. Lumea nu știe că sutele de morți zilnice sunt ale celor nevaccinați. CNA are o enormă răspundere pentru faptul că în România analfabeții sanitari au cîștigat bătălia. De exemplu vreau să cer amenzi drastice pentru toți cei care colportează că românul nu trebuie să se vaccineze că e vaccinat cu creștinismul. Moare o dată la trei minute cîte unul din ăsta vaccinat cu creștinismul, din păcate nu și colportorii, care s-au vaccinat demult și taie gogoși la turmele de oi care se iau după ei. Dați-le amenzi să intre în faliment!

- Refuzarea oricăror activități neesențiale pentru nevaccinați (în Germania nu îți poți tăia nicăieri barba, că nu se poate face cu mască), și închiderea cafenelelor și restaurantelor care nu au nici un fel de aplicație care să permită trasarea contactelor, ca în lumea civilizată, deci sunt un pericol public. Amînați petrecerile pentru cînd o fi fără pericol să ai petreceri, că te poți căsători, boteza sau înmormînta și fără să aduni cîrduri.

- Schimbarea atitudinii Avocatului Poporului, care are dreptate că nu poți da ordonanțe de urgență pentru a reglementa chestiuni esențiale, dar nu are dreptate că nevaccinații au dreptul să moară după ce își omoară bunicii, frații fumători și copiii cu astm.

„Noi, cei care trebuie, ne putem vaccina de trei ori și să ne doară în cot. Lumpenii să crape și să voteze cu AUR, sau invers. Dar nu putem gîndi așa. Să fim civilizați și europeni măcar în minoritatea noastră, și fără lideri, că ei nu există", scrie Alina Mungiu Pippidi.