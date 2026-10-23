Șoșoacă susține că Vaticanul a confirmat că latina se trage din română. Spune și că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 cu 67,5% din voturi

Diana Șoșoacă a susținut vineri, 23 octombrie, la o conferință organizată la Belgrad, că limba latină provine din română și că acest lucru ar fi fost confirmat chiar de Vatican.

Eurodeputata a făcut și alte declarații controversate, de la presupusa transformare a catedralelor din Occident în bordeluri până la afirmația că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 cu 67,5% din voturi.

Declarațiile au fost făcute la cea de-a doua Conferință Internațională Științifico-Practică „Genocidul popoarelor slave în secolul XX", organizată în perioada 22-23 octombrie 2026, la Casa Rusă din Belgrad.

În timpul discursului, lidera S.O.S. România a contestat originea latină a limbii române și a prezentat o teorie care contrazice cercetările lingvistice.

„Nu româna se trage din latină. S-a demonstrat și Vaticanul a aprobat că latina mai mult se trage din română decât invers. De ce trebuie să fim noi mândri de ceea ce suntem? Să fim proștii Europei, că așa vrea Ursula și așa vrea Germania?", a declarat Diana Șoșoacă.

Șoșoacă a trecut apoi la situația creștinismului în Occident, despre care a făcut o serie de afirmații fără să prezinte dovezi.

„Catedralele lor sunt pline de homosexuali care dansează la bar. Catedralele lor au ajuns bordeluri și restaurante", a susținut aceasta.

Eurodeputata a povestit și că ar fi primit o ofertă de a cumpăra o catedrală din Franța pentru 10.000 de euro.

„Chiar mie mi s-a propus să cumpăr o catedrală cu 10.000 de euro. Zic: cum să cumpăr o catedrală cu 10.000 de euro?", a afirmat Șoșoacă.

În același discurs, eurodeputata a vorbit despre respingerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale din 2024 și a susținut că ar fi devenit prima femeie președinte a României.

„Aveam 67,5%. Ar fi fost pentru prima dată în istoria României când o femeie devenea președinte și din primul tur. Și era o suveranistă. Nu se putea", a declarat aceasta, fără să prezinte dovezi pentru procentul invocat.

Șoșoacă a vorbit și despre relația sa cu Rusia. Aceasta a susținut că și-a trimis fiul, în vârstă de 24 de ani, ca observator la alegerile din Federația Rusă și a prezentat acest gest drept o dovadă că țara nu este o dictatură.

„Dacă eu am avut curaj să îmi trimit propriul copil, care are 24 de ani, în Rusia, a fost cea mai mare demonstrație că eu am încredere că nimeni nu-i va face rău copilului meu și că Federația Rusă nu e dictatura de care spune Uniunea Europeană", a afirmat eurodeputata.