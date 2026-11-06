Anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Simina Tănăsescu avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale pentru democrație

Președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și despre pericolele pe care tehnologiile digitale și inteligența artificială le pot reprezenta pentru mecanismele democratice.

Într-un discurs susținut în cadrul unei reuniuni dedicate societății informaționale și democrației constituționale, la care participă și președintele României, aceasta a subliniat că decizia CCR de anulare a întregului proces electoral a atras atenția la nivel mondial.

Președinta CCR a invocat mai multe decizii ale instanțelor constituționale europene care au intervenit asupra rezultatelor unor procese electorale, insistând asupra rolului justiției constituționale în protejarea democrației. Simina Tănăsescu a amintit că, în 2016, Curtea Constituțională a Austriei a dispus repetarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

De asemenea, aceasta a făcut referire la decizia Curții Constituționale a Bulgariei, care, în martie 2025, a invalidat parțial rezultatele alegerilor parlamentare organizate în octombrie 2024.

În acest context, președinta CCR a readus în discuție hotărârea din decembrie 2024, prin care Curtea Constituțională a României a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui, dispunând reluarea acestuia de la început.

„Chiar dacă nu este singulară, hotărârea Curții Constituționale a României a atras atenția lumii întregi cu privire la riscurile tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale, componente ale societății informaționale, în special cu privire la procedurile și mecanismele democratice", a declarat Simina Tănăsescu.

Președinta Curții Constituționale a explicat că societatea informațională este definită de importanța tot mai mare a informației și a tehnologiei în toate domeniile vieții.

În opinia sa, această evoluție ar trebui să contribuie la îmbunătățirea democrației, prin facilitarea accesului la informații și prin creșterea transparenței.

Totuși, Simina Tănăsescu a atras atenția și asupra efectelor negative care pot apărea odată cu dezvoltarea societății informaționale.

„Cu toate acestea, trebuie să admitem că în societatea informațională putem întâlni, uneori, și o mercantilizare a atenției umane", a afirmat președinta CCR.

În discursul său, Simina Tănăsescu a insistat asupra rolului Constituției în stabilirea limitelor în care poate fi exercitată puterea politică.

Aceasta a explicat că valorile fundamentale ale societății sunt consacrate prin Constituție, iar instanțele constituționale au responsabilitatea de a le proteja atât în perioadele de stabilitate, cât și în momentele de criză.

„Esența democrației constituționale este încadrarea și limitarea puterii politice prin Constituție. Ea asigură respectarea statului de drept. Ea presupune respingerea instituționalizată a oricărei forme de concentrare a puterii în mâinile unei persoane, ale unui grup sau ale unei majorități", a declarat Simina Tănăsescu.

Președinta CCR a subliniat că democrația și Constituția nu trebuie privite ca două concepte aflate în contradicție, iar existența justiției constituționale demonstrează legătura dintre acestea.

„Prin urmare, democrația constituțională nu este un oximoron, iar democrația nu este externă Constituției. Justiția constituțională stă dovadă pentru acest fapt", a adăugat aceasta.