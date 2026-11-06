Alexandru Nazare semnalează că România riscă să primească "cartonașul roșu": Ce se pregătește pentru taxele din 2027 și unde vrea Guvernul să taie din cheltuieli

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că instituțiile statului vor trebui să identifice soluții pentru reducerea cheltuielilor, însă nu va fi impus un procent uniform de economii.

În același timp, ministrul avertizează că România nu își mai poate permite scheme de subvenționare a energiei care să genereze datorii și precizează că Ministerul Energiei pregătește propuneri de sprijin. Declarațiile vin în contextul presiunilor asupra bugetului pentru 2027 și al obiectivului de reducere treptată a deficitului.

Alexandru Nazare a explicat că economiile bugetare sunt necesare, însă acestea trebuie stabilite în funcție de situația fiecărei instituții, fără a afecta calitatea serviciilor publice.

„E clar că trebuie să facem economii", a afirmat ministrul Finanțelor, subliniind că reducerile trebuie aplicate acolo unde sunt justificate.

Potrivit acestuia, unele instituții ar putea suporta diminuări mai consistente ale cheltuielilor, în timp ce altele ar putea avea nevoie chiar de finanțări suplimentare pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Ministrul a precizat că fiecare ordonator de credite trebuie să își evalueze propriile cheltuieli și să transmită propuneri care să fie luate în calcul la elaborarea bugetului.

Întrebat dacă vor fi aplicate reduceri de 10% ale bugetelor de salarii sau restricții privind achizițiile de autoturisme, Nazare a explicat că nu a fost stabilită o țintă generală.

„Nu am vorbit despre un procent anume", a declarat ministrul, precizând că reducerile pot varia de la o instituție la alta.

Acesta a amintit că pachetul de reformă administrativă a oferit deja un punct de plecare pentru analiza cheltuielilor.

În privința politicii fiscale, Alexandru Nazare a afirmat că nu dorește introducerea unor taxe suplimentare, amintind că măsurile adoptate în 2025 au fost luate pentru a proteja ratingul de țară al României.

„Nu îmi doresc să fim din nou forţaţi să introducem o taxă. În 2025, am făcut-o cu inimă grea, să salvăm ratingul", a declarat ministrul.

Totodată, Nazare a reafirmat angajamentul Guvernului de a elimina impozitul pe cifra de afaceri.

Ministrul a atras atenția că bugetul pentru anul viitor trebuie construit pe estimări realiste, avertizând asupra consecințelor pe care nerespectarea angajamentelor le-ar putea avea asupra evaluării României de către agențiile de rating.

„Dacă nu respectăm angajamentele, primim direct cartonaș roşu. Trebuie să evităm cu orice preț", a avertizat acesta.

Potrivit ministrului, săptămâna viitoare urmează să fie luate decizii privind a doua rectificare bugetară și elaborarea bugetului, în funcție de cheltuielile care pot fi finanțate în mod realist.

Nazare a precizat că România trebuie să își reducă deficitul cu câte un punct procentual anual, în următorii trei ani, fără să adopte măsuri care să afecteze creșterea economică.

Ministrul Finanțelor a fost întrebat și despre posibilitatea introducerii unor măsuri de sprijin pentru companiile afectate de scumpirea energiei electrice și a gazelor naturale.

Alexandru Nazare a confirmat că Ministerul Energiei lucrează la mai multe propuneri, însă a subliniat că acestea vor trebui să respecte limitele bugetare.

„Există o astfel de discuție, există propuneri la care lucrează Ministerul Energiei", a declarat ministrul.

Acesta a explicat că Ministerul Finanțelor este dispus să susțină măsuri de sprijin, cu condiția ca acestea să fie echilibrate și să se încadreze în resursele disponibile.

Nazare s-a pronunțat împotriva revenirii la scheme de subvenționare de amploare, care ar putea genera obligații financiare pe care statul să nu le poată achita.

„Sprijinul trebuie să fie foarte clar targetat", a subliniat ministrul, insistând asupra necesității ca resursele disponibile să ajungă la categoriile vulnerabile.

Întrebat dacă viitoarele scheme ar putea include și alte categorii de beneficiari, nu doar persoanele vulnerabile, ministrul a evitat să anunțe măsuri concrete înainte de finalizarea propunerilor.

Acesta a precizat că Ministerul Finanțelor va analiza proiectele după ce vor fi transmise de Ministerul Energiei, iar deciziile vor fi comunicate ulterior.

Despre propunerea ministrului Agriculturii de extindere a plafonării adaosului comercial la toate alimentele, Nazare a declarat:

„Nu am primit această propunere. Sunt foarte multe propuneri care apar. Este normal ca miniștrii să aibă inițiativă. Suntem în momentul în care se construiește bugetul.

Le vom centraliza pe toate, le vom analiza, vom face un impact bugetar pentru fiecare și, în momentul respectiv, în Guvern, împreună cu domnul prim-ministru și colegii, vom lua o decizie."

Cât despre taxa pe lux și posibilitatea prelungirii acesteia în 2027, ministrul a spus:

„Taxa pe lux este în vigoare. (...) Nu am cunoștință de această inițiativă de a excepta mașinile sport. (...) Cred că, oricum, taxa, în forma actuală sau în cuantumul actual, trebuie prelungită și în 2027. Forma în care vom face asta este o altă discuție. Cu cât avem o formă cât mai bine construită, cu atât mai bine. Dacă sunt inițiative legislative în Parlament, le vom studia. Repet, nu știam de aceasta".